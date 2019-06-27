|
Главный дизайнер Apple покинет компанию после 20 лет работы
Источник материала: Tut.by
Джони Айв, главный директор по дизайну (CDO) Apple, покидает компанию после 20 лет работы. Об этом
Там же говорится, что Айв откроет собственную студию дизайна под названием LoveForm, «одним из основных клиентов которой станет сама Apple». В The Verge
Партнером Айва в создании студии LoveForm станет дизайнер Марк Ньюсон. Ресурс vc.ru
По мнению The Verge, Айв является «одним из самых влиятельных промышленных дизайнеров в мире». В Apple мужчина работал над различными продуктами, включая Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, начиная с конца 90-х годов прошлого века. Айв также принимал участие в разработке программного обеспечения — например, iOS 7, которая лишила скевоморфизма мобильную операционную систему Apple.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Айв проработал в Apple больше 20 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)