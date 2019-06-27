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Главный дизайнер Apple покинет компанию после 20 лет работы

28.06.2019 00:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джони Айв, главный директор по дизайну (CDO) Apple, покидает компанию после 20 лет работы. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.


Джони Айв (слева) вместе с Тимом Куком. Фото: Apple

Там же говорится, что Айв откроет собственную студию дизайна под названием LoveForm, «одним из основных клиентов которой станет сама Apple». В The Verge уточняют, что несмотря на уход с руководящей должности, Айв продолжит работу над «рядом проектов с Apple».

Партнером Айва в создании студии LoveForm станет дизайнер Марк Ньюсон. Ресурс vc.ru пишет, что обязанности Айва в Apple примут вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Они будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу, тогда как Айв отвечал напрямую перед главой компании Тимом Куком.

По мнению The Verge, Айв является «одним из самых влиятельных промышленных дизайнеров в мире». В Apple мужчина работал над различными продуктами, включая Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, начиная с конца 90-х годов прошлого века. Айв также принимал участие в разработке программного обеспечения — например, iOS 7, которая лишила скевоморфизма мобильную операционную систему Apple.

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