Сергей Сацук: Насколько сильно изменится система госзакупок с 1 июля?

Источник материала: Ежедневник





Государственные ведомства заявили о серьезном изменении системы госзакупок с 1 июля. Для этих целей даже создан отдельный ресурс. Еще один. Но поможет ли это прозрачности госзакупок?

Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун анонсировал два основных новшества, которые должны помочь оптимизировать систему госзакупок. Первое новшество касается повышения прозрачности проведения государственных закупок, вторая - ужесточение условий проведения торгов.

"Основная цель - повышение гласности и прозрачности всей системы госзакупок, развитие добросовестной конкуренции, сокращение количества недобросовестных поставщиков", - отметил Андрей Картун.

Для гласности и прозрачности РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" даже создает отдельный сайт gias.by, на котором с 1 июля начнем работать Государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками. Одного этого уже достаточно, чтобы проставить под сомнение все нововведения и сделать вывод, что все это не более чем мiтусня, призванная создать видимость активной работы по оптимизации системы закупок. Ведь у РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" уже ни один, а целых два сайта, которые создавались для тех же целей.

Так с 2013 года функционирует www.icetrade.by. Как сказано на самом ресурсе основная его задача– "обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок".

Также у РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" есть сайт с говорящим доменом goszakupki.by, который действует с 2011 года. Иными словами, в 2011 году создали один ресурс, через два года - второй, а сейчас - третий. При этом сведения, которые публикуются на двух действующих ресурсах во многом пересекаются с теми сведениями, которые планируется размещать на новом ресурсе. Отсюда возникает вопрос: Почему анонсируемую Государственную информационно-аналитическая систему управления государственными закупками нельзя было реализовать на этих двух сайтах? Зачем понадобилось создавать еще третий сайт? Хотели что-то усовершенствовать - никто ведь не мешал сделать это на icetrade. Я уже молчу про ресурс Белорусской универсальной товарной биржи zakupki.butb.by, где также размещается все та же информация. Проще говоря, в Беларуси уже работали три ресурса, где размещалась информация о государственных закупках, и где можно было анализировать их. А тут еще четвертый... Мне от этого даже не смешно.

Как заявил Андрей Картун, на gias.by будет аккумулироваться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок, то есть с тех самых ресурсов, которые уже существуют. Думается, что следующим шагом оптимизации системы госзакупок будет создание системы, которая уже будет анализировать информацию не только с трех ныне действующих ресурсов, но и с gias.by. Ну и так далее. Оптимизировать можно практически до бесконечности.

Но ведь вопрос не в том, сколько будет ресурсов. Вопрос в том, какая информация там будет.

"В действующем законодательстве были определенные лазейки у поставщиков, после заключения договора подписывалось дополнительное соглашение или навязывалось изменение цены. Поэтому мы здесь пошли на ужесточение", - заявил Андрей Картун, анонсируя еще одно из важнейших новшеств закона - невозможность изменения условий договора на стадии заключения.

Возможно и в самом деле в действующем законодательстве были лазейки. Но пассаж о том, что поставщиками навязывалось изменение цены после проведения тендера, не вызывает ничего кроме улыбки. Как правило, изменение цены в сторону увеличения или заключение допсоглашения - все это часть коррупционного сговора. Это когда уже чиновников хватали за руку, они стандартно оправдывались: "не виноватые мы, они сами...". Впрочем, даже если где-то и реально было такое, то здесь даже законодательства не нужно было менять. Надо было просто выкладывать все договоры на открытые площадки, чтобы любой желающий мог их посмотреть и сравнить с результатами тендера. При таком раскладе явление само исчезло бы без всяких законодательных изменений. На сайте ww.icetrade.by, кстати, так и указано, что нем должны размещаться "сведения о договорах, а также об изменениях и дополнениях к ним". Вот только не размещались, как и на других двух сайтах. Кто или что этому мешало? Уж точно не закон. Сейчас нам опять говорят, что на gias.by будут размещаться сведения о договорах, об изменениях и дополнениях к ним. Все опять же, как и раньше, для повышения гласности и прозрачности госзакупок. Смотрели на госзакупки через три стекла, теперь будем смотреть через четыре. Повысится ли от этого прозрачность? Очень сомневаюсь.

Хотите повысить прозрачность, покажите техзадание на создание сайта gias.by, источники финансирования и объясните на пальцах, почему этого нельзя было сделать на действующих площадках. И хотелось бы узнать, опять же с целью повышения прозрачности, сколько еще государственных ресурсов будет создано для госзакупок. Сколько их еще нужно: 3, 5, 10, 20?