Источник материала: Виртуальный Брест

На спуске с моста с ул. Ленина на ул. Б. Дивизий, а также на ул. Б. Дивизий нанесена новая разметка, но знаки пока не поменяли.





Есть опасность ДТП.

Можно предположить, что с правой полосы будет только направо, или в будущем прямо, но в данный момент - "косяк".