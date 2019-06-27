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На ул. Брестских дивизий после нанесения новой разметки получился "косяк"
28.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На спуске с моста с ул. Ленина на ул. Б. Дивизий, а также на ул. Б. Дивизий нанесена новая разметка, но знаки пока не поменяли.
Есть опасность ДТП.
Можно предположить, что с правой полосы будет только направо, или в будущем прямо, но в данный момент - "косяк".
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На спуске с моста с ул. Ленина на ул. Б. Дивизий, а также на ул. Б. Дивизий нанесена новая разметка, но знаки пока не поменяли. Есть опасность ДТП. Можно...
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