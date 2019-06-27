Ищем женщину, которая нашла паспорт и отнесла его в университет (история с хэппи эндом)

Источник материала: Виртуальный Брест

Обращаемся к Вам за помощью!





25 июня с нами приключилась невероятная история! Наш сын в этот день сдавал тест по физике, и по дороге в университет потерял документы. До начала теста оставалось 30 минут, мы все понимали, что нереально что-то сделать, тем более что сын пробежался по дороге в поисках паспорта и ничего не нашел.

До начала теста оставалось 10 минут, сыну позвонили и сказали, что паспорт принесли в университет. Это какое-то чудо!!!!

Сын за пару минут до начала тестирования вошел в университет!

Восхищённые поступком ЧЕЛОВЕКА, мы выложили благодарность в соц. сетях, с просьбой помочь нам разыскать СПАСИТЕЛЯ! И сегодня мне приходит в ОК сообщение:

- Добрый день. Мы, как организаторы проведения централизованного тестирования, удивлены такому поступку этой женщины. Она, как мама, стояла до последней минутки, очень переживала, чтобы этого мальчика нашли и передали ему документы, чтобы он все-таки успел на ЦТ. Документы она нашла на Партизанском проспекте и спешила в университет. К сожалению, таких людей встречаешь все реже. Спасибо ей огромнейшее и от нас! Ребят, которые теряют или забывают свои документы очень много и встречаем мы их ежегодно. Вашему сыну желаем успешной вступительный компании и высоких баллов (особенно по физике).

Это нас поразило до слез! Помогите нам найти эту женщину,пожалуйста (+375295212063)!