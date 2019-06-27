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Ищем женщину, которая нашла паспорт и отнесла его в университет (история с хэппи эндом)
28.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обращаемся к Вам за помощью!
25 июня с нами приключилась невероятная история! Наш сын в этот день сдавал тест по физике, и по дороге в университет потерял документы. До начала теста оставалось 30 минут, мы все понимали, что нереально что-то сделать, тем более что сын пробежался по дороге в поисках паспорта и ничего не нашел.
До начала теста оставалось 10 минут, сыну позвонили и сказали, что паспорт принесли в университет. Это какое-то чудо!!!!
Сын за пару минут до начала тестирования вошел в университет!
Восхищённые поступком ЧЕЛОВЕКА, мы выложили благодарность в соц. сетях, с просьбой помочь нам разыскать СПАСИТЕЛЯ! И сегодня мне приходит в ОК сообщение:
Это нас поразило до слез! Помогите нам найти эту женщину,пожалуйста (+375295212063)!
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Обращаемся к Вам за помощью! 25 июня с нами приключилась невероятная история! Наш сын в этот день сдавал тест по физике, и по дороге в университет потерял...
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