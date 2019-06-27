|
БГК имени Мешкова узнал соперников в Лиге чемпионов
28.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выступит в предварительной группе Ввместе с северомакедонским "Вардаром" (Скопье), венгерским "Веспремом", польским "Виве" (Кельце), украинским "Мотором" (Запорожье), французским "Монпелье", португальским "Порту" и немецким "Килем".
В группе А сыграют французский "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона", немецкий "Фленсбург", датский "Ольборг", венгерский "Пик" (Сегед), хорватский "Загреб", норвежский "Элверум" и словенский "Целе".
Состав групп второго дивизиона чемпионской Лиги:
С - "Севехоф" (Швеция), "Татран" (Словакия), "Риихимяки" (Финляндия), "Еурофарм Работник" (Северная Македония), "Бидасоа" (Испания), "Спортинг" (Португалия).
D - "Динамо" (Румыния), "Чеховские Медведи" (Россия), "Шаффхаузен" (Швейцария), "Кристианстад" (Швеция), "Висла" (Польша), "Гудме" (Дания).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Брестский гандбольный клуб...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)