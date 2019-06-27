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БГК имени Мешкова узнал соперников в Лиге чемпионов

28.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова узнал соперников в Лиге чемпионов

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выступит в предварительной группе Ввместе с северомакедонским "Вардаром" (Скопье), венгерским "Веспремом", польским "Виве" (Кельце), украинским "Мотором" (Запорожье), французским "Монпелье", португальским "Порту" и немецким "Килем".

В группе А сыграют французский "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона", немецкий "Фленсбург", датский "Ольборг", венгерский "Пик" (Сегед), хорватский "Загреб", норвежский "Элверум" и словенский "Целе".

Состав групп второго дивизиона чемпионской Лиги:

С - "Севехоф" (Швеция), "Татран" (Словакия), "Риихимяки" (Финляндия), "Еурофарм Работник" (Северная Македония), "Бидасоа" (Испания), "Спортинг" (Португалия).

D - "Динамо" (Румыния), "Чеховские Медведи" (Россия), "Шаффхаузен" (Швейцария), "Кристианстад" (Швеция), "Висла" (Польша), "Гудме" (Дания).

 
 
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  Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Брестский гандбольный клуб...
 
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