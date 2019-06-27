Высокий гость: Эмомали Рахмон прилетел в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает «МИР 24». В аэропорту Президента Таджикистана встречали с хлебом-солью.

28 июня пройдут переговоры президентов двух республик сначала в узком составе, а затем с участием официальных делегаций. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подпишут ряд совместных документов.