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Высокий гость: Эмомали Рахмон прилетел в Беларусь

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает «МИР 24». В аэропорту Президента Таджикистана встречали с хлебом-солью.

28 июня пройдут переговоры президентов двух республик сначала в узком составе, а затем с участием официальных делегаций. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подпишут ряд совместных документов.

Ранее стало известно, что президент Таджикистана открыл новую диспетчерскую вышку в международном аэропорту Душанбе.



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28 июня пройдут переговоры президентов двух республик. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подпишут ряд совместных документов.
 
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