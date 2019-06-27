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Высокий гость: Эмомали Рахмон прилетел в Беларусь
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает «МИР 24». В аэропорту Президента Таджикистана встречали с хлебом-солью.
28 июня пройдут переговоры президентов двух республик сначала в узком составе, а затем с участием официальных делегаций. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подпишут ряд совместных документов.
Ранее стало известно, что президент Таджикистана
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28 июня пройдут переговоры президентов двух республик. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подпишут ряд совместных документов.
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