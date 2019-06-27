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Репетиция парада: Беларусь отметит 75-летие освобождения от фашистов

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Репетиции в самом разгаре. Беларусь готовится отметить 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает «МИР 24». Центральным событием праздника 3 июля станет военный парад.

Пока репетируют в закрытом режиме. Маршируют каждый день. Особенностью этого парада станет его интернациональность. Вместе с белорусскими военными чеканят шаг представители восьми стран. Всего в мероприятии примут участие почти 4000 человек. А также проедет военная техника и пролетят полсотни самолетов.

«Мы подготовились, мы вот сегодня участвуем в первой тренировке. Мы очень рады, нас так тепло встретили», – говорит командир роты почетного караула Национальной гвардии Кыргызстана Максат Рахимдинов.

«Мы впервые участвуем знаменной группой в параде ко Дню Независимости. Мы очень горды и рады, что именно нам выпала честь участвовать в этом торжественном мероприятии», – рассказывает направляющий знаменной группы Роты почетного караула Министерства обороны Казахстана Бауржан Апсалямов.

Генеральный прогон парада в Минске пройдет 1 июля.



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Теги: Минск
 
 
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Особенностью парада станет его интернациональность. Вместе с белорусскими военными чеканят шаг представители восьми стран.
 
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