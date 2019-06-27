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Военные песни: Президентский оркестр выступил на вокзале в Минске
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президентский оркестр устроил выступление на железнодорожном вокзале Минска, сообщает «МИР 24».
Акцию посвятили 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому главные места в импровизированном зрительном зале у ветеранов.
«Хотелось бы, чтобы этот праздник, это настроение победы передалось и пассажирам. И, опять же, вокзал – это вокальный зал. Мы сейчас по-другому видим это место, зал смотрится по-другому с этой музыкой», – поделился впечатлениями начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.
В ближайшее время музыканты дадут бесплатные праздничные концерты в других городах Беларуси.
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Акцию посвятили 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
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