От драников до плова: болельщиков Европейских игр угощают блюдами стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжаются Европейские игры. Болельщиков в белорусской столице сейчас очень много. За семь дней соревнования посетили более 200 тысяч человек. Такому наплыву гостей особенно рады владельцы кафе и других точек питания. Подробности узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Номер один в списке заказов – блюда национальной белорусской кухни. Но в Минске продают не только драники, но и блюда кухонь стран СНГ: шурпу, таджикский плов. Все готовят на дровах. На улице в фаворитах мороженое. Его за последнюю неделю съели 13 тонн и запили все это тремя тысячами литров прохладительных напитков.

Впрочем, у болельщиков есть мотивация не засиживаться в кафе. Для них организованы бесплатные экскурсии . Пешие прогулки проходят по историческому центру Минска.

Что касается спортивных состязаний, то сборная России в данный момент является безоговорочным лидером. На ее счету 67 медалей. Белорусы идут следом. Грузинские спортсмены опустились на пятую строчку. Если представить, что в Минске выступала бы объединенная команда стран Содружества и Грузии, то ее с первого места никто бы сдвинуть уже не смог. 162 медали, из которых 57 – золотые.

Беларусь лучшая в гребле. Еще одно золото у Марины Литвинчук. И это на марафонской дистанции в пять километров.

Основная масса болельщиков 27 июня смотрела пляжный футбол. Сборная Беларуси сражалась со сборной Португалии в групповом матче.

Вообще, у хозяйки Игр есть отличные шансы на медали. Во многом благодаря болельщикам. У белорусской сборной здесь совершенно особенная группа поддержки. Например, семья Бриштелей. Сначала они организовали в своей деревне в Брестской области фан-зону, а теперь приехали в Минск. Не удивительно, ведь в белорусской команде выступает их родственник – Игорь Бриштель.

«Он рос у меня на глазах. Мы вместе росли в одном поселке. Свободная минута, он шел на футбольное поле, там пропадал сутками, мама его ругала за это. Но он добился своего. Молодец!» – поделился дядя Игоря Бриштеля Геннадий Якимчук.

«Я за папу болею сильно-сильно и мечтаю, чтобы он забил гол», – сказал сын Игоря Бриштеля Глеб.

Четверг начался удачно и для сборной России. Мужская четверка байдарочников выиграла золото на спринтерской дистанции 500 метров. Потом за дело взялись стрелки. Юлия Зыкова – самая меткая на Европейских играх в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Бронза у еще одной россиянки Полины Хорошевой.

«Очень сложная квалификация, на самом деле. Для меня она одна из сложнейших в карьере. Погода сегодня как будто нас наказывает. Было очень тяжело работать», – призналась бронзовый призер Европейских игр Полина Хорошева.

Российскую коллекцию наград в ближайшее время обязательно пополнят борцы. Разыгрываются призовые места в четырех весовых категориях. И у сборной России есть шансы взять медали в каждой из них.