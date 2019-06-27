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Какая должна быть зарплата, чтобы купить квартиру в Минске

28.06.2019 05:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Фото: Myfin.by

Сколько стоят квартиры в Минске?

Источником оперативных данных станет портал domovita.by.

Выбирать жилье будем, как и положено живущим на зарплату, «снизу». Т.е. поищем пригодные для жилья 1- и 2-комнатные квартиры на вторичном рынке.

 
Теги: Минск
 
 
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Цены минской недвижимости мало сообразовываются с величиной средней зарплаты. Однако не будем забывать, что продажная цена минских квартир не прихоть продавцов, а...
 
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