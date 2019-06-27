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Какая должна быть зарплата, чтобы купить квартиру в Минске
Источник материала: Myfin
Сколько стоят квартиры в Минске?
Источником оперативных данных станет портал
Выбирать жилье будем, как и положено живущим на зарплату, «снизу». Т.е. поищем пригодные для жилья 1- и 2-комнатные квартиры на вторичном рынке.
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Цены минской недвижимости мало сообразовываются с величиной средней зарплаты. Однако не будем забывать, что продажная цена минских квартир не прихоть продавцов, а...
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