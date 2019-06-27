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Валерий Корнилов: «С нашими боксёрами все очень серьёзно считаются. Асанов – лидер мирового бокса»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мастера кожаных перчаток начали спор за награды в первый же день Игр. Сами же медальные бои пройдут в субботу и в воскресенье (29 и 30 июня), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
27 июня у боксеров было денем отдыха. Мы воспользовались возможностью и пригласили в студию главного тренера нашей национальной команды Валерия Корнилова.
Общее впечатление мое, всех представителей иностранных делегаций – они в шоке
Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:
Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Вы знаете, общее впечатление не только мое, а всех представителей иностранных делегаций очень хорошее. Я разговаривал со многими своими друзьями из других стран. Не только из постсоветского пространства, а именно из дальнего зарубежья. Знаете, если сказать одним словом, они в шоке! Они в шоке от Минска, от благоустройства, от чистоты, от того, как наши организаторы организовали эти Европейские игры, от условий, в которых живут спортсмены, от питания, от тренировочной базы.
Мне один президент федерации сказал: «Знаете, Валерий Иванович, я в шоке. Я никогда не был в Беларуси, и то, что я слышал в своей стране о Беларуси и то, что сейчас – это небо и земля».
Наталья Юнаш-Михайлик:
«Ожидал, что будет сильный состав на Европейских играх, но чтобы такой – для меня это явилось неожиданностью»
Валерий Корнилов:
Конкуренция колоссальная во всех весах. Такого чемпионата Европы я не видел, чтобы 81 килограмм было 35 человек. 75 – было 34 человека. Такого никогда не было, это только на Олимпийских играх бывает такое количество участников.
«В команде делается ставка на всех, и все выкладываются от начала и до конца»
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
И 28 июня мы ждем и от Смягликова (он уроженец Добруша, кстати – из глубинки, тренируется в ЦОРе у тренера Пьянова в Гомеле), и Асанова, который молодечненский парень, сейчас тренируется здесь у Юрия Чуйко. Ждем хорошего результата.
«Две медали для нашей страны – это оптимальный вариант»
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
«С нашими боксерами все очень серьезно считаются»
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
Потому что наша страна, наша сборная вышла совсем на другой уровень развития бокса. Поэтому с нашими боксерами все очень серьезно считаются. И уже нет такого мнения, что если белорусский боксер попал по жребию кому-то, то это легкий жребий. Нет. Это уже совсем другая история, потому что белорусские боксеры вышли на новый очень серьезный европейский уровень.
Что касается Асанова, это лидер. Один из лидеров нашей команды, один из лидеров европейского и – не ошибусь уже – мирового бокса. Поэтому задачи ставятся тоже выигрывать и идти дальше.
«Два турнира будут отборочными для завоевания лицензий»
Наталья Юнаш-Михайлик:
Валерий Корнилов:
Чемпионат мира будет очень сильно влиять на рейтинг боксеров, которые потом будут боксировать на турнирах в Лондоне в конце февраля и в Токио. Два турнира будут отборочными для завоевания лицензий. Сейчас будет составляться рейтинг очень серьезно на чемпионате мира и здесь.
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Новости Беларуси. Мастера кожаных перчаток начали спор за награды в первый же день Игр. Сами же медальные бои пройдут в субботу и в воскресенье (29 и 30 июня), сообщили...
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