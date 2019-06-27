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«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали

28.06.2019 01:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В нашей студии – один из героев сегодняшнего соревновательного дня. Это чемпион II Европейских игр – Артем Козырь.

«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали

«Я видел сон, что уже завоевал эту награду»

Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:
Артем, добрый вечер. Поздравляю с медалью. Как настроение?

Артем Козырь, чемпион II Европейских игр:
Спасибо за поздравление. Эмоции просто захлестывают. Я видел сон, что уже завоевал эту награду. И даже сначала расстроился, что мне надо это сделать еще раз, только наяву. Попил водички, лег спокойно спать. Наутро проснулся с мыслью, что мне надо повторить этот результат.

«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали

Наталья Юнаш-Михайлик:
Во сне было намного легче, правильно?

Артем Козырь:
Во сне было легче, конечно.

«Погодные условия на самом деле преподнесли небольшой сюрприз»

Наталья Юнаш-Михайлик:
Скажи, как тебе дистанция? Что-то было некомфортно? Погодные условия – понятно, что ветер, дождь – как ты это преодолел?

Артем Козырь:
Погодные условия на самом деле преподнесли небольшой сюрприз, но, опять же, была предварительная сессия. Я отобрался через полуфинальную сессию. Выбрал, можно сказать, себе восьмую дорожку, потому что еще вчера посмотрели прогноз погоды, что будет встречный левый ветер. С этой целью была выбрана эта дорожка.

Для меня эта погода комфортная. Но будь ветер чуть послабее… За счет того, что он был очень сильный, дистанция удлинилась почти на 5 секунд, если сравнивать с результатами чемпионатов мира, а это около 30 метров. Под конец мне фактически не хватало сил для того, чтобы доехать. Уже на последнем издыхании доезжал.

«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали

Наталья Юнаш-Михайлик:
Скажи пожалуйста: за два дня в гребле белорусы выиграли 10 медалей – как это объяснить?

Артем Козырь:
Это упорная работа, упорный труд. Подготовка целенаправленная. Лично я целый год шел к этому. Я знал, что 27 июня у меня будет день Х, к которому мне надо подойти. Это работа и физическая, это тренировки не только плана гребли или зала, еще и автотренинг. Надо морально к этому подготавливаться. Целый год на это я потратил.

«Эта награда для меня фактически одна из самых важных сейчас в моей карьере»

Наталья Юнаш-Михайлик:
Артем, ты трехкратный чемпион мира, многократный призер чемпионатов Европы. Казалось бы, можно было бы пропустить II Европейские игры, отдохнуть.

Артем Козырь:
В смысле пропустить? Для меня это очень важный старт. Так же, как и для нашего государства. Европейские игры – такой форум грандиозный, такой уровень соревнований, столько иностранцев приехало, столько спортсменов. Пропустить это просто невозможно. Эта награда для меня фактически одна из самых важных сейчас в моей карьере.

«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали

Наталья Юнаш-Михайлик:
Со следующей Олимпиады ваша дистанция каноэ 200 метров будет исключена из программы, но на стартующем в августе чемпионате мира она еще будет. Что будешь делать?

Артем Козырь:
Буду дальше готовиться к чемпионату мира, а там надеюсь, что Международная федерация гребли на байдарках и каноэ что-то придумает и, может, поменяет какие-то дистанции. Или введет, опять же, более короткую или средний спринт для того, чтобы спортсмены не только которые ходят длинные дистанции, но и спортсмены, которые ходят короткие, могли как-то уживаться и попадать на Олимпийские игры.

Люди в материале: Наталья Юнаш-Михайлик, Артем Козырь
 
 
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Новости Беларуси. В нашей студии – один из героев сегодняшнего соревновательного дня. Это чемпион II Европейских игр – Артем Козырь. «Я видел сон, что уже завоевал...
 
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