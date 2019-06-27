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Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

28.06.2019 01:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня сразится за золото.   

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:
Тренеры всегда требуют от меня жесткости. У меня пока это не получается. Она серьезный соперник. Я ей месяц назад проиграла, поэтому мне нужно было собраться. На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне. Я довольна, мои родные рады.   

Василиса Марзалюк: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Люди в материале: Василиса Марзалюк
 
 
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Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня...
 
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