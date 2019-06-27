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Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:
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Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня...
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