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Ирина Курочкина: «Хотелось выступить достойно, показать красивую борьбу»

28.06.2019 00:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта на II Европейских играх стал удачным для наших девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ирина Курочкина выиграла полуфинальную схватку и обеспечила себе как минимум серебро.

Ирина Курочкина: «Хотелось выступить достойно, показать красивую борьбу»

Ирина Курочкина: «Хотелось выступить достойно, показать красивую борьбу»

Ирина Курочкина, финалистка II Европейских игр 2019 года:
Очень завораживающе. Здесь все болеют, все за Беларусь. Как-то это вдохновляет и чуть-чуть стопорит. Такая ответственность: хотелось выступить достойно, показать хорошую красивую борьбу.

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Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта на II Европейских играх стал удачным для наших девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ирина Курочкина выиграла...
 
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