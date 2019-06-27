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Ирина Курочкина: «Хотелось выступить достойно, показать красивую борьбу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта на II Европейских играх стал удачным для наших девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ирина Курочкина выиграла полуфинальную схватку и обеспечила себе как минимум серебро.
Ирина Курочкина, финалистка II Европейских игр 2019 года:
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Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта на II Европейских играх стал удачным для наших девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ирина Курочкина выиграла...
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