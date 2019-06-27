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Александр Гуштын о бронзе на II Европейских играх: «Я посвящаю медаль моей малой родине – городу Свислочь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный итог – бронзовая награда. Ее завоевал борец вольного стиля Александр Гуштын, одолевший в поединке за третье место представителя Северной Македонии Магомедгаджи Нурова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александр Гуштын, бронзовый призер II Европейских игр 2019 года:
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Александр Гуштын о бронзе на II Европейских играх: «Я посвящаю медаль моей малой родине – городу Свислочь»
Новости Беларуси. Главный итог – бронзовая награда. Ее завоевал борец вольного стиля Александр Гуштын, одолевший в поединке за третье место представителя...
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