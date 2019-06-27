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Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»

28.06.2019 00:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»

И уже первый день принес белорусам первую медаль. Она на счету Евгения Королька, который завоевал бронзу в скрэтче.

Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»

Евгений Королёк, бронзовый призер II Европейских игр:
Возможно, был готов на золотую медаль. Но так как год назад чемпионом мира был и проездил весь год в комбинезоне чемпиона мира, соперники очень хорошо меня знают, и практически все вели борьбу против меня. Пришлось очень сильно поработать. Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место.

Люди в материале: Евгений Королек
 
 
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Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И уже первый день принес...
 
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