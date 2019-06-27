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Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
И уже первый день принес белорусам первую медаль. Она на счету Евгения Королька, который завоевал бронзу в скрэтче.
Евгений Королёк, бронзовый призер II Европейских игр:
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Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И уже первый день принес...
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