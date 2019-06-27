ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь не стыдно. Как наши читатели помогли починить мост, качели, лестницу, пандусы и дорожки

28.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пока спортсмены ведут подсчет своим медалям, мы собираем примеры хороших дел, которыми прославились (не в переносном смысле) строители и коммунальные службы. На места на «Доске почета» в этот раз претендуют еще и дорожные рабочие.

Один из самых крупных объектов, который был отремонтирован в Минске на этой неделе, — лестница к остановке «Индустриальная». Фото отремонтированных ступенек прислал удивленный читатель: «Вот это оперативность!»


Фото предоставлено читателем

А еще отремонтировали пандус у подъезда на улице Есенина, 123.


Фото предоставлено читателем

А на "Звезды", 23, доделали дорожку к пандусу.


Фото предоставлено читателем

Замеченный провал под мостом на пересечении улиц Руссиянова и проспекта Независимости уже устранили. У нас есть тому фотодоказательство.


Фото предоставлено читателем

Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Хмелевского в Минске. Жители района жаловались на общую неустроенность: нет пешеходного перехода, разбит асфальт и тротуар. Выяснилось, что улицу в будущем ждет реконструкция, но на прошлой неделе ее все же «подлатали».


Фото предоставлено читателем

А еще была небезопасная качелька во дворе домов 3, 5, 7 по улице Брыля. Теперь ее переустановили.


Фото предоставлено читателем

«Ремавтодор Фрунзенского района Минска» отремонтировал участок тротуара по улице Горецкого. Отлично получилось. Осталось нанести разметку для велосипедистов и пешеходов. Жители района пишут, что за эту неделю отремонтировали больше объектов, чем за год.


Фото предоставлено читателем

Во дворе дома в Минске по проспекту Дзержинского, 119, есть будка ТП. Еще осенью прошлого года к ней подключился строящийся рядом магазин. Строители разобрали тротуарную плитку, перерыли дворовый проезд. Более полугода автомобили разбивали подвеску, переезжая яму в асфальте. А недавно был произведен очень оригинальный ремонт: ров в асфальте засыпали крошкой асфальта, а место, где была тротуарная плитка, засыпали землей. Плитка же пропала.


Фото предоставлено читателем

На этой неделе ситуация изменилась: появился и асфальт, и плитка. Еще обещали и газон засадить.


Фото предоставлено читателем

Если вы знаете еще примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
От драников до плова: болельщиков Европейских игр угощают блюдами стран СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика