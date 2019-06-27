Теперь не стыдно. Как наши читатели помогли починить мост, качели, лестницу, пандусы и дорожки

Источник материала: Tut.by

Пока спортсмены ведут подсчет своим медалям, мы собираем примеры хороших дел, которыми прославились (не в переносном смысле) строители и коммунальные службы. На места на «Доске почета» в этот раз претендуют еще и дорожные рабочие.

Один из самых крупных объектов, который был отремонтирован в Минске на этой неделе, — лестница к остановке «Индустриальная». Фото отремонтированных ступенек прислал удивленный читатель: «Вот это оперативность!»



Фото предоставлено читателем

А еще отремонтировали пандус у подъезда на улице Есенина, 123.



Фото предоставлено читателем

А на "Звезды", 23, доделали дорожку к пандусу.



Фото предоставлено читателем

Замеченный провал под мостом на пересечении улиц Руссиянова и проспекта Независимости уже устранили. У нас есть тому фотодоказательство.



Фото предоставлено читателем

Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Хмелевского в Минске. Жители района жаловались на общую неустроенность: нет пешеходного перехода, разбит асфальт и тротуар. Выяснилось, что улицу в будущем ждет реконструкция, но на прошлой неделе ее все же «подлатали».



Фото предоставлено читателем

А еще была небезопасная качелька во дворе домов 3, 5, 7 по улице Брыля. Теперь ее переустановили.



Фото предоставлено читателем

«Ремавтодор Фрунзенского района Минска» отремонтировал участок тротуара по улице Горецкого. Отлично получилось. Осталось нанести разметку для велосипедистов и пешеходов. Жители района пишут, что за эту неделю отремонтировали больше объектов, чем за год.



Фото предоставлено читателем

Во дворе дома в Минске по проспекту Дзержинского, 119, есть будка ТП. Еще осенью прошлого года к ней подключился строящийся рядом магазин. Строители разобрали тротуарную плитку, перерыли дворовый проезд. Более полугода автомобили разбивали подвеску, переезжая яму в асфальте. А недавно был произведен очень оригинальный ремонт: ров в асфальте засыпали крошкой асфальта, а место, где была тротуарная плитка, засыпали землей. Плитка же пропала.



Фото предоставлено читателем

На этой неделе ситуация изменилась: появился и асфальт, и плитка. Еще обещали и газон засадить.



Фото предоставлено читателем

Если вы знаете еще примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com .