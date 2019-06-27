Рублевые депозиты растут больше чем полгода. Обзор предложений для тех, кто еще выбирает вклад

Источник материала: Tut.by

Банки второй месяц как по команде меняют ставки по рублевым депозитам. Все больше предложений, где процент прибыли исчисляется до сотых долей процента. FINANCE.TUT.BY выбрал интересные предложения по «коротким» вкладам, которые сейчас предлагают банки.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В категории вкладов на месяц появился новый вклад от РРБ-Банка , ставка по которому составила 9,86% годовых.

Но в целом, к сожалению вкладчиков, в этом месяце банки пошли в сторону понижения:

Банк БелВЭБ снизил ставку на 0,65% годовых, БТА Банк — на 0,14%, Банк Решение и Цептер Банк — на 0,2%, Идея Банк — на 0,51% (в прошлом месяце ставка также была снижена на 0,8% годовых) и Технобанк — на 0,12% годовых (в прошлом месяце ставку снизили на 0,05%).

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,86% годовых, самая низкая ставка — 6% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад в BYN

6% отзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

9% безотзывный Технобанк е-Соло

7,58% отзывный РРБ-Банк Безотзывный на 35 дней

9,86% безотзывный Белагропромбанк @гро

9,3% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

9,4% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

9,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

9% безотзывный БТА Банк БТА Мини Online

9,86% безотзывный Банк Решение Online-решение

9,86% безотзывный Идея Банк Фирменный 1 онлайн плюс

9,55% безотзывный Паритетбанк Практичный

9,5% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9,7% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,8% безотзывный

Банк, вклад Ставка Альфа-Банк Онлайн-вклад в BYN

6% отзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

9% безотзывный Технобанк е-Соло

7,58% отзывный РРБ-Банк Безотзывный на 35 дней

9,86% безотзывный Белагропромбанк @гро

9,3% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

9,4% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

9,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

9% безотзывный БТА Банк БТА Мини Online

9,86% безотзывный Банк Решение Online-решение

9,86% безотзывный Идея Банк Фирменный 1 онлайн плюс

9,55% безотзывный Паритетбанк Практичный

9,5% безотзывный Приорбанк Выше.net

7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online

9,7% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд +

9,8% безотзывный

Вклады до 400 дней

Что касается вкладов на год, то здесь банки разбились на три лагеря: те, кто установил ставку 12,7% годовых, те, кто решил обозначиться возле цифры 12,98% годовых, и те, кто не определился, к какой из первых двух команд стоит примкнуть.

Самая низкая ставка в данном сегменте составляет 7,79% годовых, самая высокая — 13% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

12,74% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12,98% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13% безотзывный Технобанк Максимум

12,98% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,98% безотзывный Белагропромбанк @гро

12,7% безотзывный Беларусбанк Урожайный

12,7% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,7% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10,4% безотзывный БТА Банк БТА+

12,98% безотзывный Банк Решение Online-решение

12,98% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

7,79% отзывный Банк Дабрабыт Капитальный

12,7% безотзывный МТБанк МТБелки online 12,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

10,84% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,7% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,98% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,98% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,9% безотзывный

Банк, вклад Ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

12,74% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12,98% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13% безотзывный Технобанк Максимум

12,98% > безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,98% безотзывный Белагропромбанк @гро

12,7% безотзывный Беларусбанк Урожайный

12,7% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12,7% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный

12,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

10,4% безотзывный БТА Банк БТА+

12,98% безотзывный Банк Решение Online-решение

12,98% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12

7,79% отзывный Банк Дабрабыт Капитальный

12,7% безотзывный МТБанк МТБелки online 12,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

10,84% безотзывный Приорбанк Выше.net

12,7% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

12,98% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12,98% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония

12,9% безотзывный

Более высокую доходность принесут инвестиции в облигации. Белорусские компании предлагают ценные бумаги со ставкой от 6,5% до 16% годовых в BYN. Максимальные ставки в белорусских рублях у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.

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