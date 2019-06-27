Лукашенко о III Европейских играх в Кракове: «Мы приедем самым сильным составом»

Источник материала: Tut.by

27 июня Александр Лукашенко посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр. Пообщавшись с польским журналистом, он пообещал, что в Краков белорусская команда приедет «самым сильным составом». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время посещения соревнований Александр Лукашенко кратко пообщался с представителем Польского агентства печати, который поинтересовался у президента его впечатлениями. Александр Лукашенко пожелал, чтобы следующие Европейские игры в Кракове прошли не хуже, чем в Минске.

«И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим», — сказал президент.

Напомним, в 2023 году III Европейские игры должны пройти в Кракове. Правительство в Варшаве приветствует проведение спортивного форума в Польше, а мэр Кракова открыто заявил , что его город не просил организовывать у себя это событие. Местные активисты готовы провести референдум.

Мэр Кракова Яцек Майхровски и его окружение уже объявили, что если правительство не компенсирует все расходы на организацию Европейских игр, то город не выделит на это событие ни гроша. Он заявил, что город Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет от Варшавы и Олимпийского комитета Польши деталей по поводу финансирования.

— Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов, сказал мэр Кракова.

В Польше мэры городов не назначаются, как в Беларуси, а избираются. Нынешний глава Кракова находится в оппозиции к правительству консервативной партии «Право и справедливость» и не подчиняется приказам из Варшавы.