Королек-«огонек» и неуклюжие захваты в борьбе. Лучшие фотографии 7-го дня на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Велогонщик Евгений Королек показал третий результат в групповой гонке (скретч) и стал бронзовым медалистом . Его напарница по команде Инна Савенко остановилась в шаге от пьедестала в гонке по очкам. События на столичном велодроме, а также состязания в борьбе и стрельбе из лука в непогоду вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам седьмого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





























































Фото: Reuters























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