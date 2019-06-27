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Королек-«огонек» и неуклюжие захваты в борьбе. Лучшие фотографии 7-го дня на Европейских играх

28.06.2019 07:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велогонщик Евгений Королек показал третий результат в групповой гонке (скретч) и стал бронзовым медалистом. Его напарница по команде Инна Савенко остановилась в шаге от пьедестала в гонке по очкам. События на столичном велодроме, а также состязания в борьбе и стрельбе из лука в непогоду вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам седьмого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
















Фото: Reuters







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Теги: Минск
 
 
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Велогонщик Евгений Королек показал третий результат в групповой гонке (скретч) и стал бронзовым медалистом. Его напарница по команде Инна Савенко остановилась в...
 
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