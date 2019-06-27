|
Королек-«огонек» и неуклюжие захваты в борьбе. Лучшие фотографии 7-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Велогонщик Евгений Королек показал третий результат в групповой гонке (скретч) и
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велогонщик Евгений Королек показал третий результат в групповой гонке (скретч) и стал бронзовым медалистом. Его напарница по команде Инна Савенко остановилась в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)