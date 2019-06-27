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Российские велогонщицы выиграли золото в командном спринте на Европейских играх
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На II Европейских играх в Минске россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева принесли сборной золотые медали на велотреке в соревнованиях по командному спринту, сообщает
Результат российских велогонщиц - 32,317 секунды. Пришедшие вторыми спортсменки из Литвы показали время 33,225 секунды. Бронзовые медали достались сборной Нидерландов.
Напомним, ранее гребцы
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Серебро у сборной Литвы, третьими стали спортсменки из Нидерландов.
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