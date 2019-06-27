Российские велогонщицы выиграли золото в командном спринте на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Европейских играх в Минске россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева принесли сборной золотые медали на велотреке в соревнованиях по командному спринту, сообщает ТАСС .

Результат российских велогонщиц - 32,317 секунды. Пришедшие вторыми спортсменки из Литвы показали время 33,225 секунды. Бронзовые медали достались сборной Нидерландов.