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На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков

28.06.2019 07:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков
Фото из открытых источников

Церемония закрытия игр состоится 30 июня в 20.00 на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Участие в ней примет Николай Басков.

Отмечается, в режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам.

Автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов. Сеченов — обладатель премии «ТЭФИ», режиссер-постановщик Церемоний открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани, Церемонии открытия Зимних Азиатских игр в Астане, премий МУЗ-ТВ, музыкального конкурса «Новая волна» и концертов звезд российской и мировой эстрады. Николай Басков сотрудничал с Алексеем Сеченовым при постановке своего концертного шоу «ИГРА». 

На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков
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