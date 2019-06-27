На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков

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Церемония закрытия игр состоится 30 июня в 20.00 на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Участие в ней примет Николай Басков.

Отмечается, в режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам.