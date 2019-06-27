На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков

Церемония закрытия игр состоится 30 июня в 20.00 на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Участие в ней примет Николай Басков.
Отмечается, в режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам.
Автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов. Сеченов — обладатель премии «ТЭФИ», режиссер-постановщик Церемоний открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани, Церемонии открытия Зимних Азиатских игр в Астане, премий МУЗ-ТВ, музыкального конкурса «Новая волна» и концертов звезд российской и мировой эстрады. Николай Басков сотрудничал с Алексеем Сеченовым при постановке своего концертного шоу «ИГРА».