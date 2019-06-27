Белорусские нотариусы проконсультируют бесплатно 2 июля

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Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, сообщили в Белорусской нотариальной палате.