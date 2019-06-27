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Белорусские нотариусы проконсультируют бесплатно 2 июля

28.06.2019 07:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские нотариусы проконсультируют бесплатно 2 июля
Фото из открытых источников

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, сообщили в Белорусской нотариальной палате.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». 

Белорусские нотариусы проконсультируют бесплатно 2 июля
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