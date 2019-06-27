Какие гаджеты Xiaomi популярнее всего у белорусов (кроме смартфонов)

Источник материала: Tut.by

Смартфоны Xiaomi традиционно пользуются спросом у белорусов за счет неплохого соотношения цены и качества. Но, кроме мобильников, у производителя есть множество других товаров — от бытовой техники до «умных» швабр . Ниже — подборка из гаджетов Xiaomi, популярных среди жителей нашей страны.



Фото: Reuters

В подборке мы старались ориентироваться на в разной степени необычные для производителя устройства и специально не фокусировались на сложной электронике вроде ноутбуков, портативных наушников или фитнес-браслетов Xiaomi, к которым все уже привыкли. Гаджеты выбирались через сервис Kupi.TUT.BY. В каждой категории товары сортировались по популярности в нашем регионе (Минск) с включенным фильтром поиска только по устройствам от Xiaomi.

В нашем каталоге оказалось несколько моделей телевизоров от Xiaomi с разными диагоналями экранов. Самым популярным оказался 32-дюймовый Mi TV 4A Pro. Основные характеристики ТВ такие: разрешение панели — 1366 на 768 точек, матрица — IPS, частота развертки в 60 Гц, мощность звуковой подсистемы — 20 Вт, есть встроенная система «умного» телевидения.

У производителя есть и обычные модели пылесосов, но сильнее всего компания в сборке «умных» устройств, которым для работы не требуется участие человека. На Kupi.TUT.BY самой популярной моделью Xiaomi в этом сегменте оказался Mi Robot Vacuum Cleaner.

Аппарат предназначен для сухой уборки и оснащается циклонным фильтром для сбора пыли объемом в 0,42 литра. При этом уровень потребляемой мощности не превышает 55 Вт, а время работы от одного заряда аккумулятора на 5200 мАч доходит до 150 минут. Есть и необходимые «умные» функции вроде лазерного дальномера и возможности установки зоны уборки через приложение на смартфоне.

Этот «умный» чайник продается уже пару лет, но актуальности от этого не потерял. Его объем составляет 1,5 литр, мощность — 1800 Вт, нагревательный элемент покрыт нержавеющей сталью.

Предусмотрены функции терморегулятора, поддержания тепла жидкости, а также блокировки крышки и включения без воды. Чайником также можно управлять с подключенного смартфона. Например, задавать необходимую температуру подогрева.

Наверное, один из самых необычных «гаджетов» в подборке. Это складной самокат, выполненный из сплава алюминия. Устройство выдерживает ездоков весом не более 110 килограммов.

Мощность двигателя Xiaomi Mijia Electric Scooter составляет 250 Вт, емкость аккумулятора — 7,8 А·ч. Пробег на одном заряде равняется 30 километрам, максимальная скорость езды — 25 километров в час. Важно, что отталкиваться от земли самому во время движения не нужно.

Скорость интернета, особенно при беспроводном подключении по Wi-Fi, не всегда зависит только от возможности Сети. Часто «узким горлышком» выступает роутер, при смене или более глубокой настройке которого качество сигнала возрастает.

Wi-Fi-роутеров от Xiaomi в каталоге — больше десятка. Самый популярный — Mi Wi-Fi Router 4 — может работать как на частоте в 5 ГГц, так и 2,4 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения при этом составляет 1167 мегабит в секунду. К роутеру также получится подключить четыре внешние антенны, которые усиливают исходящий сигнал.