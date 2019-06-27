Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Беларуси продолжается республиканская акция МЧС «С заботой о безопасности малой Родины». Ее цель — предупреждение чрезвычайных ситуаций при неосторожном обращении с огнем и гибели людей на пожарах. На территории Несвижского района постоянно работают смотровые комиссии. Особое внимание уделяется людям пенсионного и пожилого возраста, особенно одиноким и одиноко проживающим. Недавно представители смотровой комиссии на территории Ланского сельского исполнительного комитета побывали на частных подворьях жителей д. Осмолово. Из 139 сельчан 45 — пенсионеры. Работники РОЧС проверяли наличие пожарных извещателей в домах, обращали внимание на состояние электропроводки, разъясняли правила безопасного отдыха на воде и поведения в дни аномальной жары.