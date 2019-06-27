Пройдет личный прием граждан и «прямая телефонная линия»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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9 июля, с 11.00 до 13.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 301, 3 этаж) личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц проведет помощник Президента республики Беларусь — инспектор по Минской области Игорь Владимирович ЕВСЕЕВ.

Предварительная запись на прием осуществляется по 4 июля с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 5-91-94 и 5-94-49.





29 июня, с 9.00 до 12.00, по тел. 8-017-500-41-60 «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ.