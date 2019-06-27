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…За этот подвиг прадедушка Алексей был награжден медалью «За отвагу»

28.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На уроке литературного чтения мы получили творческое задание подготовить сообщение об одном из своих предков. Я решил рассказать о своем прадедушке Алексее Максимовиче Бойко — ветеране Великой Отечественной войны.

Мое отношение к Великой Отечественной войне особенное, потому что с ранних лет о ней мне рассказывал мой прадедушка. Вместе с родителями я проехал по местам его боевой славы и побывал в   Брестской крепости. В этом году  хочу посетить музей Великой Отечественной войны. Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь останутся рассказы о войне моего 93-летнего прадедушки Алексея Максимовича Бойко.

…За этот подвиг прадедушка Алексей был награжден медалью «За отвагу»

Он родился 7 января 1922 года в деревне Гаврильчицы (Солигорский район). С самого начала войны прадедушка ушел в партизанскую бригаду имени В.И. Ленина, которая входила в состав Пинского партизанского соединения под командованием Василия Захаровича Коржа. Партизанский лагерь бригады располагался в урочище Цераболь, что между деревнями Чудин и Гаврильчицы. Партизаны вели диверсионную работу по обстрелу и подрыву железнодорожных эшелонов по линии Барановичи — Лунинец — Пинск, устраивали засады и нападения на военные формирования противника на автодороге Брест — Москва, вступали в бой с врагом, проявляя истинное мужество и героизм.

Зимой 1943 года в родной деревне прадедушки Гаврильчицы немцы провели страшную карательную операцию — они согнали всех ее жителей в сарай и сожгли их. В огне погибли родители моего прадеда. Младшие брат и сестра смогли убежать в лес и спрятаться там.

…За этот подвиг прадедушка Алексей был награжден медалью «За отвагу»

Фрагмент копии приказа о награждении орденом Славы ІІІ степени

В 1944 году прадедушка вступил в ряды Красной Армии. Больше всего мне запомнился его рассказ о том, как однажды, выполняя очередное задание, он взял в плен «языка» (немца) и доставил его в свой полк. А в 1944 году в боях под Ригой мой прадедушка пробрался к дому, где укрывались немецкие пулеметчики, и ручными гранатами уничтожил врагов, а станковый пулемет противника доставил в свое подразделение. За этот подвиг прадедушка Алексей был награжден медалью «За отвагу».

За месяц до Победы мой прадедушка участвовал в боях за взятие города Кенигсберга, где обезвредил точку с фашистами. В одном из боев осколком он был тяжело ранен в ногу. Победу встретил в госпитале. 19 мая 1945 года прадедушка был представлен к ордену Славы III степени.

…За этот подвиг прадедушка Алексей был награжден медалью «За отвагу»

Награды за свои заслуги перед Родиной прадедушка получал и в мирное время. В 1985 году, к 40-летней годовщине Победы, был награжден орденом Отечественной войны ІІ степени. К 60-летней годовщине освобождения Беларуси прадедушка Алексей получил Благодарственное письмо от президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Мой прадедушка был человек скромный и трудолюбивый. Для нашей семьи он навсегда останется самым настоящим героем. Я думаю, что все ветераны такие. В апреле 2016 года моего прадедушки не стало. В электронных ресурсах открытого доступа «Память народа» и «Подвиг народа» есть документальные сведения о подвигах моего прадедушки Алексея.

Ветеранов Великой Победы с каждым годом становится всё меньше. А они — носители героического прошлого, исторической памяти. И мы, наверное, последнее поколение, которое может пообщаться с ветеранами. И как наследники Великой Победы мы должны успеть сказать «спасибо» тем, кто ценой своей жизни защитил наш мир. Нам надо стараться быть достойными памяти своих прадедов. Я уверен, что пример моего прадедушки поможет мне стать достойным гражданином своей Родины.

Ярослав ПОЗНЯК,

ученик Новоселковского УПК д/с-СШ.

 


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Теги: Брест
 
 
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На уроке литературного чтения мы получили творческое задание подготовить сообщение об одном из своих предков. Я решил рассказать о своем
 
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