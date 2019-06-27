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«Красуй, Беларусь!» Праздничная афиша мероприятия, посвященного Дню Независимости и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

28.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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3 июля                                             Несвиж

«Красуй, Беларусь!» Праздничная афиша мероприятия, посвященного Дню Независимости и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Ратушная площадь

9.00 — Построение праздничной колонны

10.00-10.30  — Торжественное открытие праздника, посвященного  Дню Независимости  и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь

10.30-11.20 — Театрализованный праздничный пролог «Квітней, мая Беларусь». Праздничное шествие трудовых коллективов города

11.40-12.00 — торжественный митинг-реквием «Паклон табе і слава, наша Белая Русь!», возложение венков славы и цветов на Братской могиле в городском парке

 

Городской парк

12.00-18.00

Площадка №1

ГЛАВНАЯ КОНЦЕРТНАЯ

12.00-13.20 — Праздничный гала-концерт «Віншуем цябе,  наша  любая краіна!»  с участием творческих коллективов Несвижчины

13.20-14.20 — Эстрадная концертная программа «Беларусь, я табой ганаруся!»  с участием народного ансамбля песни «Млечный путь»

14.20-15.20 — Концерт «Будущее Родины строить молодым!» с участием народного ансамбля песни «Забава» и народного ансамбля танца «Узорица»

15.20-16.00 — Концертная программа духового оркестра РЦК

16.00-18.00 — Детский конкурс красоты «Мисс Несвижаночка-2019», концертная программа детских танцевальных коллективов и вокальных студий г. Несвижа

Площадка №2 

(БЕТОНИРОВАННАЯ СЦЕНА)

13.20-14.20 — Концертная программа «Мы будем петь,  мы будем жить» с участием народного ансамбля песни «Згода», творческих коллективов РЦНТ и народного ансамбля народной музыки и песни «Зараніца»

14.20-15.40 — Концерт «Беларусь — моя гордость и слава» с участием Сновского СЦК

15.40-17.00 — Концертная программа «Славiм цябе, Беларусь незалежная!» с участием народного ансамбля народной песни «Лянок», ансамбля песни «Суседзі» и образцового ансамбля гармонистов «Аношкаўскія музыкі»

17.00-18.00 — Танцевально-развлекательная программа молодежного центра «Время молодых»

Площадка  №3

«БЕЛАРУСКАЕ ПАДВОР’Е»

12.00-16.00 — Праздничные стилизованные подворья. Полевая кухня

Площадка № 4

(У БЕРНАРДИНСКОГО ПРУДА)

15.00-15.30 — Концертная  программа  колокольной звонницы (г. Минск)

15.30-16.00 — Торжественное открытие набережной у Бернардинского пруда

16.00-16.30 — Концертная программа детского вокального коллектива «Большая семья»  (г. Минск)

Площадка № 5

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ

Развлекательно-игровая программа для детей и родителей, работа детских аттракционов

Площадка №6

СПОРТИВНАЯ

Соревнования по шахматам, шашкам, игра в дартс, соревнования по стритболу

16.00-18.30 — Несвижский полумарафон, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

Площадка № 7

ВЫСТАВОЧНАЯ

«Майстэрства рук  табе, краіна наша» — выставка мастеров декоративно-прикладного искусства

Читающий бульвар  «У сэрцах і кнігах памяць пра вайну». Литературно-документальная выставка центральной районной библиотеки

«Вайна ў нашай памяці» — выставка Несвижского историко-краеведческого музея

«Беларусь помнит» — Республиканский патриотический проект БРСМ

Площадка № 8

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Соревнования по пляжному волейболу

На протяжении дня в парке будут работать торговые объекты, индивидуальные предприниматели

Площадка № 9

СТАДИОН «УРОЖАЙ»

20.00-22.00 — Концертная программа  с участием Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь, артистов белорусской эстрады  и исполнителя российской эстрады, композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Николаева (вход по пригласительным билетам)

23.00 — Республиканская акция «Споем Гимн вместе». Праздничный салют.

(В программе возможны изменения).

 


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Теги: Минск
 
 
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3 июля                                             Несвиж Ратушная площадь 9.00 — Построение праздничной колонны 10.00-10.30  — Торжественное открытие праздника,...
 
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