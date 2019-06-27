Пережила похищение и 6 операций, а от голода ела собачий корм. Факты о гимнастке Ляйсан Утяшевой

Источник материала: Tut.by

Ляйсан, которую называли будущим российской гимнастики, было чуть за 20, когда она завершила спортивную карьеру. Сегодня же ей исполняется 34. Как некогда успешная спортсменка пришла к сомнительным тренингам для суперженщин — в нашем материале.

Раннее детство Ляйсан прошло в Башкирии, в маленьком поселке Раевский, главой которого был ее дед. Когда девочке исполнилось 4 года, семья Утяшевых переехала в Волгоград — и решила вплотную заняться спортивным будущим ребенка.





Родители планировали отдать Ляйсан в балет. Но все решил случай: в продуктовом магазине девочку увидела тренер по гимнастике Надежда Касьянова. Она отметила необычную для ребенка гибкость суставов и предложила Утяшевым отправить Ляйсан в школу олимпийского резерва. Так будущая чемпионка начала свой путь к пьедесталу.

К десяти годам Ляйсан уже была успешной спортсменкой: она вошла в шестерку лучших юниоров страны. Но успехи в спорте девочку не слишком радовали, ведь в то же время начались проблемы в семье. Оказалось, отец Ляйсан, который в Волгограде решил заняться бизнесом, крупно задолжал партнерам. Это стало причиной родительских ссор, а позже — и похищения ребенка.

«Мне было одиннадцать, когда я, как обычно, вышла после тренировки и увидела папин джип. Влезла на сиденье, захлопнула дверь, и машина тронулась… — вспоминает Ляйсан. — Незнакомый водитель сказал — мол, сейчас мы поедем в одно место, откуда меня заберет папа. Но отец не ехал. Я сообразила, что здесь что-то не так. Хотя в силу возраста не очень понимала, насколько это серьезно. Да и вели себя похитители нормально. Кормили, никто не дотронулся и пальцем. Может, потому что была еще маленькая».

Через два дня девочку родителям вернули. Однако мама Ляйсан, Зульфия, решила, что так продолжаться не может — и ушла от супруга.

Первое время выживать на скромную зарплату было очень тяжело. В какой-то момент Зульфия вынуждена была уехать на заработки в Москву. Ляйсан осталась гостить у тренера: на этом последняя настояла сама. И начался настоящий ад.





«Мама каждый месяц высылала ей деньги на мои нужды, но та держала меня впроголодь. На завтрак давала один киви и немного сыра, поила зеленым чаем и отправляла на пятичасовую тренировку. В обед я получала жидкий куриный бульон с тоненьким кусочком серого хлеба, вечером — йогурт. Из холодильника тренер убрала все вредные, на ее взгляд, продукты, а на дверцу повесила колокольчик, предупреждавший о том, что кто-то тайно пытается туда проникнуть. Я стала выглядеть как узница концлагеря и думать могла только о еде. У тренера был бультерьер по кличке Берта, и я ела ее корм. Никогда не забуду, как на четвереньках ползла к миске, потому что побаивалась собаки бойцовой породы, но Берта воспринимала меня как кутенка и не трогала. Это было удивительно. Попробуйте отнять еду у взрослого пса — он вас загрызет, а Берта меня жалела», — поделилась историей Ляйсан.

От стресса, недоедания и запредельных нагрузок у девочки начались серьезные проблемы с позвоночником. Вместе с мамой девочка отправилась в Москву, где попала в руки тренера Аллы Яниной.

«Мама стала наводить справки и узнала, что среди московских тренеров есть Алла Николаевна Янина, которую называют „профэссором“. Эта удивительная женщина, окончившая медицинский институт, помогла восстановиться многим гимнасткам и вернула их в большой спорт», — вспоминает Ляйсан.

Помогла Алла Николаевна и Утяшевой: вскоре Ляйсан вновь смогла приступить к тренировкам. И даже отправилась выступать на чемпионат России, где соревновалась со спортсменками на 5 лет старше нее самой. В этот момент в жизни Ляйсан появился новый тренер — знаменитая Ирина Винер.





Ирина Александровна вывела карьеру Утяшевой на новый уровень. Именно с ней Ляйсан завоевала самые значимые награды: становилась чемпионкой мира и чемпионкой Европы, показывала блестящие результаты на всех соревнованиях. Утяшеву считали надеждой отечественной гимнастики, а ведь уже тогда будущее Ляйсан было предопределено: свои победы она завоевывала, испытывая сильную боль в ногах. И хотя девочка неоднократно заостряла на этом внимание взрослых, в свой адрес она слышала: «Боишься ответственности! Симулянтка».

Когда боль стала невыносимой, Утяшева отправилась на обследование в Германию. Слова врачей звучали как приговор: многочисленные переломы ладьевидной кости левой стопы, о возвращении в гимнастику нет и речи. Да что там спорт, возможно, девочка не будет даже ходить.

«Я перенесла 6 операций, которые длились по 5−7 часов на обеих ногах с пересадкой костной ткани. Наркозы, восстановления, депрессии. Врачи при этом говорили: „Мы тебя чуть-чуть „подлатаем“. Ты полгода походишь на костылях и вернешься к обычной жизни. Но со спортом все равно придется расстаться“. Мне этого было недостаточно. Я очень хотела вернуться в гимнастику, хотя прекрасно понимала, что не стану олимпийской чемпионкой», — вспоминает Ляйсан.

На этом видео Ляйсан выступает с переломами

На восстановление ушло два года. И все же Утяшева доказала: невозможного не бывает. В 2004 году она вернулась в большой спорт и даже успела несколько раз выступить в составе сборной России. Собиралась на олимпиаду в Пекин. Однако в 2006-м на одном из выступлений у Ляйсан «вылетело» колено. И девушка решила: достаточно. Со спортом пора завязывать.

Завершив спортивную карьеру, Утяшева отправилась покорять телевидение. И именно там, на ТВ, встретила своего супруга — комика и ведущего Павла Волю. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения. После скоропостижной кончины матери Ляйсан Павел был одним из немногих, кто по-настоящему поддерживал девушку. Тогда же он признался ей, что успел попросить у Зульфии благословения — и предложил Ляйсан выйти за него замуж.

Сейчас супруги растят двоих детей — Роберта и Софию. И занимаются семейным бизнесом: помимо работы в телепроектах у Ляйсан и Павла есть проект собственный. Это онлайн-тренинг «Сила воли», на котором, по заверениям его создателей, люди учатся думать и худеть. Каким образом это происходит, остается загадкой.

Кстати, недавно в рамках этого проекта Ляйсан запустила не менее загадочный тренинг «Суперженщина». Там она делится опытом, «как стать лучшей женой и изменить свою жизнь».

Если судить по ее недавнему интервью журналистке Ирине Шихман, участницы этого тренинга могут услышать более чем странные аксиомы:

«Сейчас большое количество мастер-классов, на которых учат женщину взять от мужчины, забрать что-то, прикрутить его. А я учу суперженщину, я ей напоминаю, что женщина — это существо, с которым должно быть мужчине хорошо и комфортно».

«Мальчиков и сладости я попробовала после 20, и не жалею, ведь женский пробег всегда виден, его назад не скрутишь».

«Если ты не умеешь готовить, то тогда ты недоженщина, и никакого домостроя тут нет! Мы сейчас находимся в таком веке, который как дьявол говорит: „Да, женщины не должны готовить!“ — и выбивает у нас это из-под ног. Где это написано, что не должна? Бабушки, прабабушки готовили, и почему-то только женщины этого поколения начали утверждать: „Нет, я не должна готовить“. Почему? Почему муж должен делать женские вещи? Для Паши, например, это важный пункт, а он мужчина о-го-го, за ним гонялось полмира красавиц! Пашка приносил еду на съемки Comedy, хотя все ребята заказывали из таких ресторанов, а тут Ляся сделала — как вкусно!» — эмоционально рассказывала Ляйсан.

После этого интервью Утяшева собрала полное лукошко негативных отзывов в Сети, один из самых частых и обидных — новое прозвище экс-гимнастки: «комфортное существо с пробегом».