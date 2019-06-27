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Минобороны хочет, чтобы службу в армии включали в страховой стаж

28.06.2019 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минобороны хочет, чтобы службу в армии включали в страховой стаж
Фото из открытых источников

«Предложение Министерства обороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж поддержано большинством государственных органов. Несмотря на то, что отдельные органы государственного управления пока не согласовали данную норму, военное ведомство непременно проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны. 

С начала этого года более чем в два раза увеличено денежное довольствие срочников и резервистов. Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей. 

Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. 

«Реализуется предложение о льготах при поступлении на госслужбу именно для отслуживших в армии. Данная норма уже внесена в законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». 

Минобороны хочет, чтобы службу в армии включали в страховой стаж
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Министерство обороны работает над предоставлением преференций отслужившим в армии.
 
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