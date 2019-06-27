Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Сел в машину – пристегни ремень!» пройдёт завтра в Пинске и районе

Источник материала: Полесская правда

В целях пропаганды использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств завтра, 28 июня, на территории Пинского района и г. Пинска будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Сел в машину — пристегни ремень!». Об этом корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД.



Во время проведения дня безопасности сотрудники милиции проведут широкую разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств, в трудовых коллективах и автотранспортных организациях об основных рисках и угрозах безопасности дорожного движения.

Со стороны ГАИ будет осуществлен действенный контроль за соблюдением водителями требований законодательства в части обязательного соблюдения пункта 9.5 ПДД: Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде — быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Ремнем безопасности также должно быть пристегнуто лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством, а также Пункт 178 ПДД: Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,- в возрасте до 5-и лет;

детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений) позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5-и до 12-и лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12-и лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств случае если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сидении легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сидение имеет подушку безопасности, за исключением случая когда механизм фронтальной подушки безопасности отключён.