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Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Сел в машину – пристегни ремень!» пройдёт завтра в Пинске и районе
28.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В целях пропаганды использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств завтра, 28 июня, на территории Пинского района и г. Пинска будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Сел в машину — пристегни ремень!». Об этом корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД.
Со стороны ГАИ будет осуществлен действенный контроль за соблюдением водителями требований законодательства в части обязательного соблюдения пункта 9.5 ПДД: Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде — быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Ремнем безопасности также должно быть пристегнуто лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством, а также Пункт 178 ПДД: Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:
Допускается перевозить детей в возрасте до 12-и лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств случае если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле такси.
Запрещается перевозка детей на переднем сидении легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сидение имеет подушку безопасности, за исключением случая когда механизм фронтальной подушки безопасности отключён.
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