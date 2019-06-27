Женщины, на которых никогда не женятся. 8 типичных ошибок, которые они делают, по мнению мужчин

Источник материала: Tut.by

По каким причинам мужчины отказываются от длительных отношений с девушкой, когда все вроде бы развилось неплохо? И вдруг вместо кольца: бац, прости, прощай, ничего не будет. С этим вопросом Анна Златковская пристала ко всем знакомым и незнакомым мужчинам, которые честно ответили, какие женские косяки для них сигнализируют «надо бежать, пока не поздно».

Ведет себя как мужчина



Фото: suistudio.com

Женщина привыкла все решать сама, она точно знает, как лучше, а мужчина обязан ее слушаться. Такая дама обычно довольно агрессивна, напориста, хочет руководить любым процессом, быть в курсе всех происходящих внутри пары событий, и всегда дает оценку случившемуся. Эдакий прокурор в юбке, который никому не дает права на расслабление.

Мужчины признаются, что им не нравится соперничество с женщинами: хочется, чтобы твоя возлюбленная видела в тебе друга, а не пыталась все время доказать, что она знает больше тебя (даже если это так) и во всех отношениях лучше. Хочется быть на равных, а еще лучше, когда женщина чуть мягче и добрее: и ласковым словом поддержит, и нежностью, в случае провала, утешит — говорят мужчины.

Выносит мозг по любому поводу



Фото: designflat.com

Один знакомый поделился историей. Любил до мурашек, даже хотел жениться. Но девушка постоянно истерила. По любому поводу она закатывала глаза, начинала разговаривать на повышенных тонах и любила резко, посреди скандала, развернуться и уйти без объяснений. Если первое время такое поведение даже веселит и будоражит кровь, то со временем мужчины начинают задумываться: а что, если так будет всегда?

Из-за каждого пустяка — скандалы («Кто тебе звонил?» «Почему ты смотришь на других женщин?», «Как это ты не можешь забрать меня после работы?»), требования, чтобы мужчина покаялся, попросил прощения, ползая на коленях… Ну, кому нужны такие разборки? Вот и упомянутый выше знакомый однажды принял решение расстаться, хотя был настроен очень серьезно.

Считает, что в каждой ссоре всегда неправ мужчина



Гиф: giphy.com

Люди встречаются, люди влюбляются… ссорятся. Но именно умение мирится и делает семью крепкой, а отношения — близкими. Когда мужчина пытается исправить ситуацию, подходя со словами «прости, был неправ, давай помиримся» — он ждет в ответ, что его любимая скажет то же самое. А не: «Наконец ты понял, что виноват!».

Дело в том, что зачастую в ссоре виноваты оба. Слово за слово — и понеслось, и вот кто-то бьет тарелки, а кто-то собирает чемодан. Сказаны десятки обидных фраз, способных разрушить самую крепкую любовь. Желание быть вместе — это признавать, что «и я тоже была неправа». Женская позиция, что в каждой ссоре виноват мужчина, постепенно сводит желание быть вместе на нет.

Не готова всегда быть на стороне мужчины



Фото: kinopoisk.ru

Пара в компании, а мужчина опростоволосился, накосячил, с каждым может случиться. Так вот — говорят мужчины — твоя девушка все равно должна быть за тебя. Поддерживать, быть рядом, защищать. Но случается такое, что она начинает соглашаться со всеми: да, ты дурак, и всегда дураком был. Еще и нравоучений накидает.

Если пара решается прожить жизнь вместе, мужчина хочет быть уверен, что его женщина с ним действительно и в радости, и в горе (все в рамках УК, вы понимаете). Близость не рождается спонтанно, а доверие тем более. Но это и есть та главная причина, по которой мужчина хочет быть только с этой женщиной и ни с кем больше. «Быть всегда за меня, даже если я оказался неправ» — сказал один из опрашиваемых мужчин, и, честно говоря, хочется не только согласится, но и добавить, что девушки такого же ожидают от мужчин.

Бежит к маме по любому поводу



Фото: pinterest.com

Каждая проблема в паре выносится на обсуждение с мамой. Поругались — опять бежит к маме, жалуясь на то, каким козлом оказался любимый. А в качестве приправы — милый шантаж: «Если ты так и дальше будешь себя вести — уеду к маме».

Короче, девушки, если вы спите с мужчиной, мечтая нарожать ему детишек после похода в ЗАГС, значит вы выросли. У вас впереди новая семья, и все проблемы этой семьи/отношений должны оставаться внутри вашего дома. С мамой дискутируйте о чем угодно, только не надо интимных подробностей и мелочей из вашей личной жизни. Ну или выбирайте: мама или любимый мужчина.

Неряха и грязнуля



Фото: liveabout.com

Приемлемый уровень чистоплотности у каждого свой, однако многие респонденты акцентировали на том, что им не нравится, если женщина неряшлива — именно по этой причине они не стали продолжать отношения и делать предложение. Это касается как состояния дел в квартире, так и внешнего вида. Один знакомый поделился: «Прихожу к ней домой — ну, пыльно, постель не застелена, крошки и пятна на столе. Подумал, не успела навести порядок, бывает. Но в следующий раз все было так же, да еще и за котом не убрано. В итоге стал обращать внимание на то, что она и сама такая. Несобранная, грязные руки, вещи не всегда аккуратные, в работе рассеянная. Бардак снаружи — бардак внутри. Я не требую стерильности, но элементарные вещи вроде чистоты и уюта в доме гарантируют собранность во всей жизни». Выводы, дамы, делайте сами.

Очень загадочная, не такая как все



Фото: kinopoisk.ru

Некоторые девушки убеждены, что они просто обязаны отличаться от толпы других женщин, поэтому играют в загадочность, в дам исключительного интеллекта и крайне высокой духовности. Любят неординарные поступки — танцуют под дождем, носят странную одежду, кричащую о нетривиальном внутреннем мире. Они жаждут найти своего человека — того, который примет ее, столько неординарную личность, и оградит от сурового внешнего мира. Но мужчины признаются, что перспектива долгосрочных отношений с такими феями их пугает: хочется быть рядом с земными женщинами, которые реально смотрят на мир, на себя и на общество.

Инфантильная девочка, которая просится на ручки



Фото: deskgram.net

Еще один типаж, который редко кто выдерживает. Такие женщины любят притворятся девочками, даже если им давно за тридцать. Обожают жаловаться на букет заболеваний, боятся сквозняков и жары, им все время плохо, тяжко, неуютно. Они не хотят ничего решать и делать сами, все ждут армии спасения или принца. Страшно гордятся своей инфантильностью, полагая, что это крайне женственно и сексуально, но мужчины в голос говорят — «нет!».

Такие женщины отталкивают чрезмерными претензиями к миру и неспособностью в этом мире жить, адекватно оценивая свои силы и возможности. Если тебе пять лет — это нормально. Если 30 — нет. Мужчинам нравятся женщины, которые могут сами разобраться с трудностями, которым интересно жить, а не только жаловаться, что славная принцесса попала не в ту сказку.

А почему вы в свое время не женились на женщинах, с которыми вас связывали совсем не мимолетные отношения?