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Двоих грабителей банков из России задержали в Минске

28.06.2019 08:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Двоих грабителей банков из России задержали в Минске
Фото из открытых источников

Подельников задержали в Минске сотрудники ГУБОПиК совместно с бойцами спецподразделения «Алмаз», сообщили в МВД.

В ГУБОПиК Беларуси поступила информация о появлении в одном из районных центров Гродненской области двух подозрительных мужчин. Характер сведений давал основания полагать, что дуэт, возможно, причастен к незаконной деятельности и пытается скрыться.

Проверочные мероприятия показали, что речь идет о двух гражданах России (один 1978 года рождения, второй 1982 года рождения), находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений на территории Воронежской области.

Фигуранты постоянно меняли место жительство, конспирировали использование средств связи. Не исключено, что они намеревались совершить нападение на банковские учреждения на территории Беларуси.

Двоих грабителей банков из России задержали в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Мужчины совершили серию грабежей в Воронежской области.
 
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