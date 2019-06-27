Двоих грабителей банков из России задержали в Минске

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Подельников задержали в Минске сотрудники ГУБОПиК совместно с бойцами спецподразделения «Алмаз», сообщили в МВД.

В ГУБОПиК Беларуси поступила информация о появлении в одном из районных центров Гродненской области двух подозрительных мужчин. Характер сведений давал основания полагать, что дуэт, возможно, причастен к незаконной деятельности и пытается скрыться.

Проверочные мероприятия показали, что речь идет о двух гражданах России (один 1978 года рождения, второй 1982 года рождения), находящихся в межгосударственном розыске по поводу участия в составе преступной группы, совершившей серию ограблений банковских отделений на территории Воронежской области.