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Какие домашние маски вредят волосам? Рассказывает дерматолог

28.06.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полезно ли делать маски для волос в домашних условиях и можно ли ими навредить? На эти вопросы отвечает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталия Крук.


Источник: pixabay.com

Доктор с ходу отмечает, что маски в основном делятся на два типа — стимулирующие рост волос и восстанавливающие структуру.

— Маски, направленные на стимуляцию роста, наносятся на кожу головы. Они имеют разогревающий эффект. Именно поэтому в их состав добавляют горчицу, иногда алкоголь, лекарственные средства, например, никотиновую кислоту. Такие «народные» маски предназначены для улучшения микроциркуляции крови и обогащения ею волосяных фолликулов. Как следствие, новые клетки активнее продуцируются и наблюдается рост волос.

При этом стимулирующие маски нельзя использовать в период активного выпадения волос, — подчеркивает трихолог. — Запуская рост новых волос, мы сами подталкиваем старые к преждевременному выпадению. Поэтому стимуляцию в виде масок или инъекционной терапии лучше отложить до периода стабилизации процесса выпадения.


Источник: pixabay.com

Второй тип масок, направленных на восстановление структуры волос, обладает обволакивающим и смягчающим действием, отмечает специалист.

— Такие маски создают оболочку для защиты от внешних повреждений. Ими лечат пересушенные, поврежденные, химически завитые или окрашенные волосы.

Как часто можно делать маски в домашних условиях?

— Не чаще раза в неделю. Злоупотребление масками может привести к утяжелению волос, контактному дерматиту, аллергии и даже стимулировать выпадение волос.

Трихолог также напоминает:

— Сколько бы мы ни обмазывали голову масками, если причина выпадения волос кроется внутри организма, то народные средства могут лишь немного улучшить структуру волоса, но не решат проблему. Если выпадение носит системный характер, обязательно обратитесь к врачу.

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Осторожно, с домашними масками тоже можно переборщить.
 
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