ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше не «серый»: в Минске открылся официальный шоу-рум Lexus

28.06.2019 09:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Модели Lexus до сей поры в нашу страну привозили по «серым» каналам, но в июне этого года все изменилось — теперь японский бренд на белорусском рынке представлен официально!


Накануне в Минске торжественно открылся новый шоу-рум Lexus, который расположен на проспекте Независимости, 202, по соседству с новым автосалоном Toyota (Тойота Центр Минск Восток).


Импортером автомобилей Lexus в Беларуси стала компания «Атлант-М» — крупнейший в нашей стране автодилерский холдинг. Построен дилерский центр Lexus в соответствии с новой концепцией корпоративных стандартов компании. В ее основе лежит фирменная философия дизайна «L-finesse», подразумевающая, как говорят маркетологи, «гармонию передовых технологий и утонченности многовековой японской эстетики».


Проще говоря, речь идет о традиционном японском гостеприимстве (так называемой культуре «омотенаши») с атмосферой домашнего уюта, а также современных материалах, используемых в отделке интерьера автоцентра. В состав центра, собственно, входит шоу-рум, зона отдыха клиентов и сервисная зона с постами для слесарного и кузовного ремонта.


Клиентам Lexus в Беларуси предлагается широкий спектр сопутствующих услуг — в частности, лизинг, программы кредитования и обмен автомобилей с пробегом на новые в рамках программы Trade-In.


Для заказа доступны 8 моделей бренда, большинство из которых — SUV и кроссоверы. Это компактный UX, цены на который начинаются от 74 300 рублей, NX (от 82 тысяч рублей), RX (от 96 550 рублей), GX 460 (от 147 900 рублей) и LX (от 205 600 рублей).


Любите седаны? Тогда придется выбирать между ES (от 86 300 рублей) и флагманским LS (от 182 200 рублей), любителям спорткаров адресуется роскошная «двухдверка» LC 500, за которую придется выложить минимум 264 300 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модели Lexus до сей поры в нашу страну привозили по «серым» каналам, но в июне этого года все изменилось - теперь японский бренд на белорусском рынке представлен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко проиграла четвёртой ракетке мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика