Больше не «серый»: в Минске открылся официальный шоу-рум Lexus

Источник материала: Tut.by

Модели Lexus до сей поры в нашу страну привозили по «серым» каналам, но в июне этого года все изменилось — теперь японский бренд на белорусском рынке представлен официально!





Накануне в Минске торжественно открылся новый шоу-рум Lexus, который расположен на проспекте Независимости, 202, по соседству с новым автосалоном Toyota (Тойота Центр Минск Восток).





Импортером автомобилей Lexus в Беларуси стала компания «Атлант-М» — крупнейший в нашей стране автодилерский холдинг. Построен дилерский центр Lexus в соответствии с новой концепцией корпоративных стандартов компании. В ее основе лежит фирменная философия дизайна «L-finesse», подразумевающая, как говорят маркетологи, «гармонию передовых технологий и утонченности многовековой японской эстетики».





Проще говоря, речь идет о традиционном японском гостеприимстве (так называемой культуре «омотенаши») с атмосферой домашнего уюта, а также современных материалах, используемых в отделке интерьера автоцентра. В состав центра, собственно, входит шоу-рум, зона отдыха клиентов и сервисная зона с постами для слесарного и кузовного ремонта.





Клиентам Lexus в Беларуси предлагается широкий спектр сопутствующих услуг — в частности, лизинг, программы кредитования и обмен автомобилей с пробегом на новые в рамках программы Trade-In.





Для заказа доступны 8 моделей бренда, большинство из которых — SUV и кроссоверы. Это компактный UX, цены на который начинаются от 74 300 рублей, NX (от 82 тысяч рублей), RX (от 96 550 рублей), GX 460 (от 147 900 рублей) и LX (от 205 600 рублей).





Любите седаны? Тогда придется выбирать между ES (от 86 300 рублей) и флагманским LS (от 182 200 рублей), любителям спорткаров адресуется роскошная «двухдверка» LC 500, за которую придется выложить минимум 264 300 рублей.