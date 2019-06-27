Лимфодренажный массаж лица в домашних условиях, как выполнять, результаты

Источник материала: Новости Хотимска

Приветствую милые дамы! Привести в тонус кожу и подтянуть овал лица без пластических процедур поможет лимфодренажный массаж лица. Возраст оставляет отпечатки на нашей внешности, а нам приходиться с ними мириться или бороться такими способами. Сегодня рассмотрим подробно, как выполнять лимфодренажный массаж лица в домашних условиях. Какие виды и техники существуют, какой эффект возможно получить от такой процедуры.

Лимфодренажный массаж лица, предназначение

Именно лимфодренажный массаж способен откорректировать возрастные видоизменения во внешности, которые появляются после сорока лет. Причинами возникновения отечности на лице, черных кругов и мешков под глазами является нарушение работы лимфатической системы. В результате такого нарушения, под кожей накапливается избыток застойной жидкости, что приводит к таким нездоровым явлениям.

Кожа становиться тусклой и не эластичной, ухудшается упругость и общее состояние. Все сопровождается еще и накоплением вредных токсинов и микробов в тканях эпидермиса, которые при нормальной работе лимфы должны выводиться из организма. Но с возрастом мы лишь усугубляем эту проблему, своим неактивным образом жизни, что вдвойне провоцирует такие застойные явления. Чтобы активизировать свойства и функции наших сосудов для регулярного выведения токсических веществ и излишней жидкости из организма, нам необходимо познакомиться с технологией лимфодренажного массажа.

Все его действия сосредоточены на активизацию лимфы в тканях. Поэтому очень осторожно нужно исследовать, где расположены основные точки лимфоузлов, чтобы не навредить. Чтобы получить эффективный результат, в лечебных целях лимфодренажный массаж проводят с промежутком через 2,3 дня. В профилактических целях, чтобы предотвратить раннее старение, достаточно одного раза в семь дней. Этот вид массажа был найден в Японии, не зря японки имеют идеальную кожу лица.





Лимфодренажный массаж, виды

Каждый из видов лимфодренажного массажа лица, подразумевает свою технику исполнения. Поэтому каждый вправе выбирать себе более подходящий, все зависит от ваших предпочтений и состояния вашей кожи. Любительницы данного массажа могут даже комбинировать и чередовать ручной вид с аппаратным. Этим, позволят сэкономить бюджет, а результат, очевидно будет не хуже.

Техника ручного вида лимфодренажного массажа. Подвластна любому, главное знать, где расположены основные лимфатические узлы, и выполнять движения в правильном направлении, в основном это круговые. Многие используют различные приспособления для такой техники. Это могут быть вакуумные баночки, столовые ложечки, стальные шарики. Такую технику выполняют поглаживаниями, надавливаниями, растираниями и покалываниями. Все движения осуществляют исключительно на очищенной коже с применением крема или масла. Запрещено это делать на сухую кожу. Эти простые движения можно легко заучить и выполнять по памяти ежедневно, в течение 10-15 минут.

Аппаратный вид лимфодренажного массажа. В основном принято проводить его в салонах специальными аппаратами, принцип которых заключается в воздействии на проблемные зоны малым электрическим током. При наличии в домашних условиях необходимого оборудования эго возможно сделать самостоятельно, правда, существуют риски, из-за неумения обращаться с такой техникой. Поэтому рекомендуем, во избежание неприятных случаев, лучше обратиться к профессионалам.





Какие косметические проблемы устраняет лимфодренажный массаж



Лимфодренажный массаж лица, выполняемый в домашних условиях, очень эффективен и прост в исполнении. Его техникой можно овладеть без труда. А видимые результаты получить уже после нескольких процедур и решить такие косметические проблемы:

Подтянуть овал лица, сделать более четкие линии.

Исчезают черные круги и мешки под глазами.

Возможность улучшить состояние кожи. Нормализуется выработка естественного жира на проблемной и жирной коже. У сухой восстанавливается водный баланс.

Способность минимизировать количество мелких мимических морщин и улучшить состояние глубоких.

Помогает избавиться от появления второго подбородка , подтягивает мышцы.

, подтягивает мышцы. Выравнивается цвет кожи, становится сияющей и здоровой.

Стимулирует ускоренную регенерацию клеток кожи и выработку коллагена.

Способствует быстрейшему выводу токсических веществ из клеток кожи.

Стимулирует лимфу для нормальной микроциркулиции, укрепляет мелкие сосудики и капилляры.

Эффективен при возникновении купероза на лице начальных стадий.

на лице начальных стадий. Показан людям с возрастной кожей, потерявшей эластичность и здоровый вид.

До того как решитесь на самостоятельное освоение техники лимфодренажного массажа в домашних условиях, советуем проконсультироваться с мануальным терапевтом и косметологом!

Техника и этапы выполнения

Выполняя процедуру лимфодренажного массажа дома, необходимо начинать с подготовительных манипуляций:

Уберите волосы от лица, чтобы не мешали при массаже. Снимите макияж и проведите очистительные процедуры лица, подойдут тоник или лосьон. Затем необходимо сделать пилинг на основе фруктовых кислот. В качестве основы для массажа необходимо взять крем или масло (его можно приобрести в аптеке) или использовать оливковое. Некоторое количество нанести на ладони и начать растирать на лице, разогревая кожу массирующими движениями. Начинаем с корректировки овала лица. Указательные и средние пальцы устанавливаем в центре подбородка и надавливающими движениями направляемся к кончикам ушей (повторяем несколько раз). Такими же движениями пальцы устанавливаем под нижней губой и направляемся по краям овала лица, поднимаясь до висков (несколько раз). Далее устанавливаем пальцы под глазами у переносицы и ведем аналогично до висков. В центре лба усиливаем давление пальцев и надавливая, направляемся к височной области. Избавляемся от излишков жидкости, предотвращая отеки и мешки под глазами. Выполняем те же движения, что и выше, только с более активными надавливаниями и заканчиваем их в районе плеч, как будто сбрасываем с себя все лишнее. Повторяем пять раз. Таким образом, вся накопившаяся вода спускается и с легкостью выводиться, а мы обретаем сияющий и здоровый вид лица. Устраняем морщины на лбу и между бровями. Устанавливаем пальцы на середине лба между бровями и слегка, надавливая, растягиваем морщинки, так движемся к височным зонам. Затем повторяем движения, установив пальцы выше на середине лба, и так по высоте всего лба. Заканчиваем движения, выводя пальцы на плечи. Повторяем десять раз. Избавиться от второго подбородка помогут следующие движения: устанавливаем большие пальцы под низ подбородка, а указательными фиксируемся сверху, и сдавливающими движениями проводим внутрь до шеи и выводим к плечам. Тыльной стороной пальцев, поглаживающими движениями вытягиваем подбородок, прикладывая небольшие усилия. Для устранения носогубных морщин, фиксируем двумя пальцами одной руки кожу вокруг морщины, а пальцами другой, проходимся по всей длине морщины круговыми движениями с легким надавливанием. Повторяем три-пять раз, стараясь как бы раздавливать ее. Затем просто погладить кожу. Чтобы подтянуть щеки и сделать скулы более выразительными, нужно расслабить мышцы щек, и приоткрыть рот. Двумя ладонями взять подбородок и соединить с верхней челюстью. Должна ощущаться легкая боль. Повторить три, пять раз.





Упражнения для области вокруг глаз

Наносим под область глаз крем или гель, способствующий лучшему скольжению пальцев. Поступательными движениями, проходим двумя пальцами по нижней части века, потом по верхней, и так по часовой стрелке, начиная от внутренних уголков глаз. Устанавливаем средний и указательные пальцы на внешнем уголке глаз и направляемся легкими надавливаниями к переносице, сначала по нижней части века, затем по верхней. Все упражнения делаем с повтором в десять раз. Средний палец ставим на внешний уголок глаза и проходимся надавливающими движениями по ребру от виска до переносицы, и обратно 7-10 раз. То же самое, проделываем и с верхним ребром века, только здесь, направление от переносицы к виску. Далее проделываем аналогично предыдущему упражнению, только теперь останавливаемся у каждого уголка глаза и делаем надавливание. Так же двумя пальцами делаем круговые движения по всей окружности вокруг глаз, включая бровь и верхнюю часть скулы. Направление от внешнего уголка глаза к носу и по кругу. Повторяем десять раз. В завершении упражнений еще раз слегка продавим область под глазами от висков к переносице, и можно ополоснуть лицо контрастной водой, сначала холодной, потом теплой.

Лимфодренажный массаж лица видео

Аппаратный лимфодренажный массаж

Аппаратный массаж выполняется несколькими методами:

Метод гальванизации. Способствует процессам, ускоряющим вывод лишней жидкости из организма. Метод ионофореза. В процессе такого метода, электродами в кожу вводятся специальные компоненты, которые увлажняют, питают и поддерживают в здоровом виде наш эпидермис. Метод вакуумного лимфодренажа. Его принцип так же направлен на устранение лишней жидкости от клеток кожи. Рекомендуется применять лишь в профессиональных салонах. Есть вероятность повреждения тканей из-за неумения обращаться с аппаратом. Метод баротерапии. Такой массаж, возможно выполнять на всей поверхности тела. Этому служит специальный костюм, который по средству специальных микропроцессоров, давлением воздуха стимулируют циркуляцию лишней воды в организме, чем ускоряет ее вывод. Метод лимфотокового лимфодренажа. В процессе влияния электрических импульсов, позволяет наладить систему кровообращения в верхних слоях кожи. Восстанавливается выработка коллагеновых молекул, улучшается цвет лица и разглаживаются мелкие морщины.

Противопоказания для массажа

Проведение процедуры лимфодренажного массажа самостоятельно в домашних условиях, предполагает предварительную консультацию специалиста. А для домашних целей, предусмотрены обучающие видеоролики с поэтапными подробными инструкциями. Но в начале следует ознакомиться с противопоказаниями:

Не рекомендуется массаж при высоком давлении.

С наличием кожных заболеваний и любых повреждений эпидермиса.

В период обострения герпеса.

Женщинам в положении и в период критических дней.

Во время простудных заболеваний.

Женщинам с худощавым лицом.

После процедуры ринопластики массаж возможен, не раньше чем через 30 дней.

Возрастной порог начинается с 16 лет. До этого возраста все выделительные функции организма работают как часы, после, начинают замедляться.





Отзывы после проведения лимфодренажного массажа в домашних условиях

Мария.42 года.

О результатах лимфодренажного массажа была наслышана уже давно. Сделала уже три процедуры самостоятельно, видимый результат был уже после первого раза. У меня проблема с капиллярной сеточкой на лице. Могу сказать, что размеры ее уменьшаются, поэтому буду продолжать и дальше. Надеюсь на стопроцентный результат.

Катерина .35 лет.

Начала замечать появление мелких морщинок в уголках глаз. Решила попробовать лимфодренажный массаж в домашних условиях. Пока делаю один раз в неделю по видео урокам, так проще. Заметила, улучшился цвет лица, и синяки под глазами стали светлее. Морщинки тоже постепенно разглаживаются. Главное делать регулярно, чтобы не допускать глубоких морщин.

Анжелика 47 лет.

Я делаю лимфодренажный массаж вакуумными баночками для лица. После них особое ощущение. По началу, главное приноровиться, а то есть вероятность синяков наставить. Делаю по массажным линиям с эфирными маслами. Результатом очень довольна.

Техника лимфодренажного массажа, даже в домашних условиях, имеет поразительный эффект, но это не значит, что им нужно злоупотреблять. Для лечебных целей, достаточно выполнения его несколько раз в семь дней, по 5-10 минут. Следуйте нашим подсказкам и сохраняйте свою молодость и красоту!