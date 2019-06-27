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Лукашенко посетил соревнования по гребле II Европейских игр
28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.
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