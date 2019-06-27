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Лукашенко: успехи и достижения людей создают историю государства
28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.
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Успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на церемонии вручения государственных наград,...
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