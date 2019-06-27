ОАЭ заинтересовали разработки Парка высоких технологий в сфере образования

Источник материала: Новости Хотимска

Делегация ОАЭ во главе с министром образования Хуссейном аль-Хаммади посетила Парк высоких технологий, где гостям продемонстрировали виртуальные курсы обучения, технологии виртуальной реальности для образовательной сферы, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Так, с помощью VR-шлема и специальных джойстиков можно обучаться навыкам управления поездом, а также овладеть профессией маляра. Эту технологию планируется внедрить в нескольких школах. При помощи виртуальной реальности можно проводить уроки химии и астрономии.