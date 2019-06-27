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ОАЭ заинтересовали разработки Парка высоких технологий в сфере образования
28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Делегация ОАЭ во главе с министром образования Хуссейном аль-Хаммади посетила Парк высоких технологий, где гостям продемонстрировали виртуальные курсы обучения, технологии виртуальной реальности для образовательной сферы, сообщили БЕЛТА в ПВТ.
Так, с помощью VR-шлема и специальных джойстиков можно обучаться навыкам управления поездом, а также овладеть профессией маляра. Эту технологию планируется внедрить в нескольких школах. При помощи виртуальной реальности можно проводить уроки химии и астрономии.
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Делегация ОАЭ во главе с министром образования Хуссейном аль-Хаммади посетила Парк высоких технологий, где гостям продемонстрировали виртуальные курсы обучения,...
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