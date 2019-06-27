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В Беларуси установлен новый порядок проведения госзакупок. Что изменится?

28.06.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые правила проведения государственных закупок вступят в силу в Беларуси с 1 июля.

Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщил 27 июня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Система госзакупок изменится после вступления в силу новой редакции закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

— Зачем были нужны такие существенные изменения? Госзакупки занимают порядка 6 % в ВВП страны. Поскольку это существенная сумма, влияние ее на экономическое развитие весьма значительно,— отметил Картун.

По словам замминистра, прежнее положение о госзакупках вызывало справедливое нарекание со стороны правоохранительных органов, поэтому в новом законе был учтен ряд существенных требований.

— Основная цель нового закона — повышение гласности и прозрачности всей системы госзакупок, развитие добросовестной конкуренции и сокращение недобросовестных поставщиков, — подчеркнул Картун. — А еще мы хотели оптимизировать систему, упростить ее. И хотя субъектов хозяйствования пока пугают нововведения, большинство условий сохранилось. Например, остались те же виды процедур, только к ним добавились две новые. Порядок проведения процедур тоже не претерпел значительных изменений. Сохранилось правило о выборе вида процедуры. Не изменился и список лиц, участвующих в госзакупках.


Самый популярный вопрос — что делать тем, кто проводит госзакупки по старым правилам. В МАРТе отмечают, что изменения не распространяются на те госзакупки и процедуры, которые уже были начаты до 1 июля. В частности, это касается приглашения к госзакупкам, которое было размещено до этого срока.

Существенным условием в новом порядке госзакупок стало требование о запрете менять условия договора на стадии заключения. На стадии исполнения нельзя изменять: предмет госзакупки и требования к нему, объем (количество), порядок оплаты, срок исполнения обязательств поставщиком, а также ответственность сторон.

— Кроме того, не меняется цена договора, что очень немаловажно, — подчеркнул Картун. — В ныне действующем законодательстве были определенные лазейки у поставщиков, которые пользовались ими. А после заключения договора тут же подписывалось дополнительное соглашение или навязывалось изменение цены, в итоге стоимость закупки менялась до трех раз подряд.

Теперь вводится допустимое изменение цены и объема в пределах 10 %. При этом вносятся коррективы только по инициативе заказчика. В частности, могут увеличиться сроки, если было необходимо изменение конструктивных, технологических решений и такое изменение невозможно было предусмотреть изначально.

Также среди новшеств — все конкурсные процедуры от момента объявления закупки и до заключения договора будут размещаться в электронном виде. Для этого создан сайт gias.by. Договор будет подписываться исключительно в режиме онлайн с вводом всего перечня товаров в электронном виде и с использованием цифровой подписи.

Исключение могут составить сделки по результатам закупки из одного источника, закрытого конкурса, закрытой процедуры ценовых предложений.

Появятся единые требования к участникам процедур госзакупок. Список их закрытый. Так, например, нельзя будет устанавливать требования к опыту работы участников, техоснащенности, финансовому состоянию, если это не предусмотрено в специальных нормативных актах.

Ориентировочную стоимость предмета госзакупки будут рассчитывать тремя способами: через изучение конъюнктуры цен, по проектно-сметному и затратному способу. При закупке из одного источника предстоит изучить цены на представленный товар не менее чем у пяти организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые правила проведения государственных закупок вступят в силу в Беларуси с 1 июля.
 
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