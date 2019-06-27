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Арина Соболенко проиграла четвёртой ракетке мира
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал одиночного разряда в британском Истборне.
Арина Соболенко / Reuters
В четвертьфинальной встрече наша соотечественница в трех сетах проиграла четвёртой ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 4:6, 6:3, 4:6. Как отмечает
В Истборне Соболенко ждут еще парные соревнования. В дуэте с украинкой Даяной Ястремской она выйдет против китаянки Шуай Чжан и австралийки Саманты Стосур.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал одиночного разряда в британском Истборне.
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