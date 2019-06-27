Арина Соболенко проиграла четвёртой ракетке мира





Арина Соболенко / Reuters





TUT.by , встреча длилась 2 часа 3 минуты. В четвертьфинальной встрече наша соотечественница в трех сетах проиграла четвёртой ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 4:6, 6:3, 4:6. Как отмечает, встреча длилась 2 часа 3 минуты.





В Истборне Соболенко ждут еще парные соревнования. В дуэте с украинкой Даяной Ястремской она выйдет против китаянки Шуай Чжан и австралийки Саманты Стосур.