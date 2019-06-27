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Арина Соболенко проиграла четвёртой ракетке мира

28.06.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал одиночного разряда в британском Истборне.


Арина Соболенко / Reuters

В четвертьфинальной встрече наша соотечественница в трех сетах проиграла четвёртой ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов — 4:6, 6:3, 4:6. Как отмечает TUT.by, встреча длилась 2 часа 3 минуты.

В Истборне Соболенко ждут еще парные соревнования. В дуэте с украинкой Даяной Ястремской она выйдет против китаянки Шуай Чжан и австралийки Саманты Стосур.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал одиночного разряда в британском Истборне.
 
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