Баскетболистки сборной Беларуси проиграли Сербии на старте чемпионата Европы

Нынешний Евробаскет принимают Латвия и Сербия. Белоруски выступают в предварительной группе D.





Матч проходил в сербском Зренянине. Белорусские баскетболистки уступили соперницам с обидным счетом 53:55.





Лучший результат у белорусок – у Анастасии Веремеенко, набравшей 13 очков.





28 июня белорусская сборная сыграет с командой Бельгии, которая в стартовом матче одержала победу над Россией со счетом 67:54.





В воскресенье, 30 июня, последнюю игру первого этапа белорусские баскетболистки проведут против россиянок.





По итогам группового этапа лидеры четырех групп сразу пройдут в 1/4 финала, а вторые-третьи номера будут играть в 1/8 финала.