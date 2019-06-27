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Баскетболистки сборной Беларуси проиграли Сербии на старте чемпионата Европы
Источник материала: Партизан
27 июня женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от команды Сербии в стартовом матче чемпионата Европы.
Нынешний Евробаскет принимают Латвия и Сербия. Белоруски выступают в предварительной группе D.
Матч проходил в сербском Зренянине. Белорусские баскетболистки уступили соперницам с обидным счетом 53:55.
Лучший результат у белорусок – у Анастасии Веремеенко, набравшей 13 очков.
28 июня белорусская сборная сыграет с командой Бельгии, которая в стартовом матче одержала победу над Россией со счетом 67:54.
В воскресенье, 30 июня, последнюю игру первого этапа белорусские баскетболистки проведут против россиянок.
По итогам группового этапа лидеры четырех групп сразу пройдут в 1/4 финала, а вторые-третьи номера будут играть в 1/8 финала.
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27 июня женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от команды Сербии в стартовом матче чемпионата Европы.
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