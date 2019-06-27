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27 июня белорусы завоевали 10 медалей на Европейских играх
Источник материала: Партизан
На II Европейских играх белорусские спортсмены 27 июня завоевали 10 наград — четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
Марина Литвинчук / БЕЛТА
Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 м. Остальные три золотых медали также принесли в копилку белорусской сборной гребцы: Марина Литвинчук (байдарка-одиночка; 5000 м), Артём Козырь (каноэ-одиночка; 200 м) и Елена Ноздрёва (каноэ-одиночка; 200 м), передает
Также гребцы принесли Беларуси серебряные награды. Ольга Климова и Надежда Макарченко были вторыми на каноэ-двойках на дистанции 500 м. А ещё одно второе место завоевала белорусская байдарка-четверка (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук) на дистанции 500 м.
Худенко с Литвинчук принесли нашей команде и ещё одну бронзовую медаль — в байдарке-двойке на дистанции 500 м. Бронзу завоевал и Дмитрий Третьяков (байдарка-одиночка; 200 м).
Третье место заняли также сегодня борец вольного стиля Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг) и велосипедист Евгений Королёк (в скретче).
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На II Европейских играх белорусские спортсмены 27 июня завоевали 10 наград — четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
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