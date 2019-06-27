Президент Словакии: приглашение Лукашенко на торжества противоречит протоколу

Зузанна Чапутова / Reuters





ТАСС со ссылкой на словацкую прессу. Об этом президент Словакии Зузанна Чапутова проинформировала своего белорусского коллегу, передаетсо ссылкой на словацкую прессу.





Ранее спикер словацкого парламента Андрей Данко во время визита в Беларусь пригласил Лукашенко на торжества по случаю 75-летия Словацкого национального восстания (29 августа — 28 октября 1944 Г.). Они должны пройти в этом году в конце августа.





"Президента должен приглашать президент Республики", — прокомментировала Чапутова. Она добавила, что пока не приглашала никого из своих зарубежных коллег на будущие торжества.









Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак отметил, что спикер парламента допустил дипломатический просчет, пригласив Лукашенко без ведома и согласия президента Зузаны Чапутовой.





Между тем Данко заявил, что готов принять Лукашенко как своего личного гостя, если тот захочет приехать на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.