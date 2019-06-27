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Иранцу Мехрдаду разрешили временное проживание в Беларуси

28.06.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иранцу Мехрдаду Джамшидиану дали временное разрешение на проживание в Беларуси — сроком на год. Об этом рассказала правозащитница Human Constanta Анастасия Лойко. По ее словам, в следующем месяце могут дать разрешение на постоянное проживание в нашей стране, пишет Еврорадио.


Мехрдад Джамшидиан / Вадим Замировский, TUT.by


Беларусь планировала выдать Джамшидиана Ирану. Там ему грозит смертная казнь по подозрению в убийстве. В Минске иранец провел за решеткой 11 месяцев, ожидая депортации. Наконец в мае суд Московского района Минска отменил его принудительную депортацию и вернул дело на пересмотр. Самого Мехрдада выпустили из-за решетки. Но отдел по гражданству и миграции (ОГиМ) принял решение о его добровольной высылке: в течение трех месяцев иранец должен был покинуть Беларусь, в которой живет 25 лет. Теперь он может остаться в нашей стране.

Анастасия Лойко, комментируя разрешение, выданное Мехрдаду, констатирует, что Беларусь наконец начала прислушиваться к мнению Комитета по правам человека ООН.

 
Теги: Минск
 
 
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Иранцу Мехрдаду Джамшидиану дали временное разрешение на проживание в Беларуси — сроком на год. Об этом рассказала правозащитница Human Constanta Анастасия Лойко. По ее...
 
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