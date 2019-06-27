Гандболисты БГК имени Мешкова узнали соперников в Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

В австрийской Вене определились составы групп Лиги чемпионов на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба БГК имени Мешкова.



Фото: bgk-meshkova.com

Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова в четвертый раз подряд выступит в элитном пуле. Соперниками мешковцев в группе "B" станут македонский «Вардар», венгерский «Веспрем», польский «Виве», украинский «Мотор», французский «Монпелье», португальский «Порту» и немецкий «Киль».

«Мешковцы» впервые в лигочемпионской истории встретятся с украинским «Мотором». Также в Брест приедет действующий победитель Лиги чемпионов македонский «Вардар».

Группа "А"

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Барселона" (Испания)

"Фленсбург" (Германия)

"Ольборг" (Дания)

"Пик" (Венгрия)

"Загреб" (Хорватия)

"Элверум" (Норвегия)

"Целе" (Словения).

Группа "B"

"Вардар" (Македония)

"Веспрем" (Венгрия)

"Виве" (Польша)

БГК имени Мешкова (Беларусь)

"Мотор" (Украина)

"Монпелье" (Франция)

"Порту" (Португалия)

"Киль" (Германия).

Группа "С":

"Севехоф" (Швеция)

"Татран" (Словакия)

"Кокс" (Финляндия)

"Еурофарм Работник" (Македония),

"Бидасоа" (Испания)

"Спортинг" (Португалия).

Группа "D"

"Динамо" (Румыния)

"Чеховские Медведи" (Россия)

"Шаффхаузен" (Швейцария)

"Кристианстад" (Швеция)

"Висла" (Польша)

"Гудме" (Дания).

Групповой раунд сильнейшего гандбольного турнира континента пройдет по схеме сезона минувшего. Команды, выигравшие турниры в группах "А" и "В", получают прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, занявшие в этих группах места со 2-го по 6-е, выходят в 1/8 финала.

Рауль Алонсо: команде предстоит решить сложную, но очень интересную задачу

Результаты жеребьевки в Вене прокомментировал главный тренер БГК им. Мешкова Рауль Алонсо.



Фото: bgk-meshkova.com

- Обе группы – высший класс! Нам досталась очень интересная компания с действующим победителем Лиги чемпионов «Вардаром». Далее - «Веспрем». В итоге имеем в группе две команды, которые в последнем сезоне добрались до финала турнира. Польский «Виве» - еще один участник "финала четырех" минувшего розыгрыша. А это уже сразу три представителя «файнел фор» прошедшего сезона! «Монпелье» в особых представлениях не нуждается. «Мотор» тоже силен. Как и наша команда, чемпион Украины весной добрался до нокаут-раунда. «Порту» в минувшем сезоне не играл в Лиге чемпионов, но команда очень приличного уровня. Ну, и немецкий «Киль» - особенный для меня соперник. Этот клуб всегда стремится достичь максимального результата.

Но у нас классная команда, имеющая опыт выступления на таком уровне. Уверен, для всех соперников мы тоже очень серьезный оппонент.

У нас сильная группа. Команде предстоит решить сложную, но очень интересную задачу. Для этого придется серьезно потрудиться, - приводит слова наставника официальный сайт БГК.