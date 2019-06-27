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Самая «молодежная» сфера в Беларуси – IT-технологий
28.06.2019 09:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сегодня самой «молодежной» является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года, информирует Национальный статистический комитет.
Также у молодых белорусов пользуются популярностью такие виды деятельности, как услуги по временному проживанию и питанию (доля молодежи среди работников – 39,2%); оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (30,1%); финансовая и страховая деятельность (25,7%); творчество, спорт, развлечения и отдых (23,6%).
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, на начало 2019 года 30% населения в возрасте 16 – 30 лет занимались физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. Доля молодых женщин, уделяющих внимание занятиям физкультурой и спортом, составила 28%, доля молодых мужчин – 32%.
Также согласно данным Белстата, в 2018 году в брак вступили 40,5 тыс. девушек и 36 тыс. парней. Среди молодежи женщины преимущественно вступают в брак в возрасте 20 – 25 лет (57,6%), в то время как большая часть молодых мужчин создают семьи в возрасте 25 – 30 лет (60,6%).Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи. В этом году праздник приходится на 30 июня.
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Сегодня самой «молодежной» является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года, информирует Национальный статистический комитет.
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