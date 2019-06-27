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Самая «молодежная» сфера в Беларуси – IT-технологий

28.06.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самая «молодежная» сфера в Беларуси – IT-технологий

Сегодня самой «молодежной» является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года, информирует Национальный статистический комитет.

Также у молодых белорусов пользуются популярностью такие виды деятельности, как услуги по временному проживанию и питанию (доля молодежи среди работников – 39,2%); оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (30,1%); финансовая и страховая деятельность (25,7%); творчество, спорт, развлечения и отдых (23,6%).

Как отмечает Белстат, молодежь в Беларуси ведет активный образ жизни.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, на начало 2019 года 30% населения в возрасте 16 – 30 лет занимались физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. Доля молодых женщин, уделяющих внимание занятиям физкультурой и спортом, составила 28%, доля молодых мужчин – 32%.

Молодые люди также являются активными пользователями сети Интернет – в 2018 году доля пользователей услугами сети Интернет среди лиц в возрасте 14 – 30 лет составила 98,7%, при этом 94,9% пользователей данной возрастной категории входят в сеть.

Также согласно данным Белстата,  в 2018 году в брак вступили 40,5 тыс. девушек и 36 тыс. парней. Среди молодежи женщины преимущественно вступают в брак в возрасте 20 – 25 лет (57,6%), в то время как большая часть молодых мужчин создают семьи в возрасте 25 – 30 лет (60,6%).

Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи. В этом году праздник приходится на 30 июня. 
 
 
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Сегодня самой «молодежной» является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года, информирует Национальный статистический комитет.
 
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