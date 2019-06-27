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Российский «Калашников» показал модернизированный электромобиль «Овум»

28.06.2019 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни в подмосковном парке «Патриот» международном военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» показал усовершенствованный вариант электрокара «Овум» («яйцо» в переводе с латыни).


Напомним, что год назад несколько опытных образцов «Овум» поступили в распоряжение дорожно-патрульной службы Москвы. По всей видимости, новый вариант электрокара создан на основе полученных отзывов об эксплуатации в полиции с указанием плюсов и минусов. Конструкция машинки претерпела существенные изменения, а посему сами создатели говорят о втором поколении электрокара.

В отличие от прежнего «Овума» в бело-голубой ливрее полиции у новой версии не три, а четыре колеса и двери с затемненными стеклами. К тому же, окрашенная в черный матовый цвет машинка теперь располагает не двумя, а четырьмя посадочными местами. Сам концерн об особенностях улучшенного электромобиля сообщает скупо — появилась новая регулируемая подвеска и тормозная система, улучшенная трансмиссия, а также новая система кондиционирования и отопления, для функционирования которой используется более емкая аккумуляторная батарея.

О технических характеристиках и вовсе никакой информации. Прошлогодний образец оснащался 20-сильным электродвигателем, благодаря которому он мог разгоняться до 80 км/ч. Пробег на одной зарядке у электрокара массой полтонны — 150 км. О перспективах запуска «Овум» в серию также ничего не сообщается.

 
 
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На проходящем в эти дни в подмосковном парке «Патриот» международном военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» показал усовершенствованный...
 
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