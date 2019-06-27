«Так держать!» Президент поздравил белорусских спортсменок с золотом Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Марину Литвинчук и Ольгу Худенко с завоеванием золотой медали II Европейских игр в байдарке-двойке на 500 м.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вы показали отличную готовность и нацеленность на максимальный результат. Ни на секунду не позволили соперницам усомниться в вашем подавляющем преимуществе», — говорится в поздравлении.

«Так держать!» — напутствовал глава государства. Он пожелал спортсменкам таких же уверенных, ярких побед и в других гонках Европейских игр, сообщает пресс-служба президента.

Накануне Александр Лукашенко посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр.

Глава государства следил за соревнованиями в числе других болельщиков на трибунах. Президент тепло пообщался со спортсменами, пожелав дальнейших побед уже на предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио. Чемпионка II Европейских игр Марина Литвинчук сделала с Главой государства памятное селфи, получив от него в подарок коробку с шоколадными конфетами.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Не оставил Президент без внимания и волонтеров, которые активно задействованы на всех спортивных площадках. «Спасибо, трудяги!» — сказал он.

Пообщался Александр Лукашенко и с другими болельщиками, для которых присутствие на трибунах президента стало приятным сюрпризом и добавило эмоций от спортивных побед. Люди фотографировались с Главой государства. А маленькому ребенку, который смотрел соревнования на руках у своих родителей, президент подарил плитку шоколада.



Фото: пресс-служба президента Беларуси