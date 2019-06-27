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В Пинске вновь прошла квест-игра с QR-кодами

28.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Пешеходная улица Ленина недавно второй раз стала местом проведения квест-игры с QR-кодами. В этот раз испытать свои знания решили участники лагеря с дневным пребыванием «Лидер».




  С каждым годом привлечь молодежь к активному отдыху становится сложнее. Подростки все глубже, так скажем уходят, в интернет, где темп «жизни» как будто стоит на ускорителе. Ежедневно появляются новые «фишки». И теперь, чтобы развлечься и отдохнуть, вовсе не обязательно выходить на улицу. Таким образом, чтобы заинтересовать современную молодежь, необходимо идти в ногу со временем. Сейчас популярность набирают QR-коды. В нашем городе уже несколько исторических зданий оснащены ими. А сам QR-квест стал новым способом взаимодействия БРСМ с молодежью.




  Игра была реализована в рамках проектов «100 идей для Беларуси» и «Беларусь - крыніца натхнення». Местом проведения случайно была выбрана историческая улица города. Ведь целью игры является возможность через нее рассказать ребятам об истории родного города.




  Еще до начала квеста организаторы, а это городской комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», разместили на зданиях вдоль улицы Ленина QR-коды. Главным условием участия было наличие специального приложения по определению кодов. На старте ребятам дается первый код, в котором зашифрована подсказка, где находится следующий. Таким образом, переходя от одного к другому, юноши и девушки исследовали пешеходку.




  Первая такая игра прошла еще в учебном году, когда испытать себя решили шестнадцать команд городских школ и гимназий. Быстрее всех нашли ответы на «загадки» ученики средней школы №11, «серебро» досталось команде гимназии №1, а представители средней школы №15 и гимназии №2 разделили третье место.




  Безусловно все участники, как первой игры, так и второй, остались довольны, получили массу эмоций и заряд энергии: вроде бы интеллектуальная игра, но и на месте сидеть не довелось.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора

 
 
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  Пешеходная улица Ленина недавно второй раз стала местом проведения квест-игры с QR-кодами. В этот раз испытать свои знания решили участники лагеря с дневным...
 
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